Новый HD-AHD видеорегистратор EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новый HD-AHD видеорегистратор EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.05.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-AHD видеорегистратора EverFocus PARAGON-FHD32x4.
HD-AHD видеорегистратор EverFocus PARAGON-FHD32x4 записывает видеоизображение с 32 видеокамер стандарта AHD в разрешении 1080p. Кроме того, позволяет подключать до 8 IP-камер. AHD камеры могут располагаться на значительном расстоянии от видеорегистратора, до 300-400 метров. Для наблюдения за обстановкой служит HDMI монитор разрешением 1920х1080. При необходимости используются вспомогательные мониторы — VGA или CVBS (BNC). Мониторинг ведется в реальном времени независимо от разрешения. Запись видео в режиме 1080p осуществляется со скоростью 12 к/с.
Для хранения данных служат четыре жестких диска суммарной емкостью до 16 Тб. Запись ведется в формате H.264. За счет хорошей компрессии файлы занимают на 30-50% меньше места. Расширить емкость архива можно за счет внешних накопителей, которые подключаются через порт e-SATA. Операционная система Linux обеспечивает стабильную работу видеорегистатора. Благодаря поддержке многозадачности типа гексаплекс, удобно работать с оборудованием. Русскоязычный интерфейс делает работу комфортной и эффективной. Поддерживается доступ к экранному меню видеокамер по коаксиальному кабелю с помощью джойстика. Последний включается на стороне оператора в разрыв коаксиальной линии. Команды управления поворотными камерами передаются через порт RS-485.
Для резервного копирования информации видеорегистратор оборудован DVD-RW приводом. Кроме того, архивация производится на внешние накопители через USB-порт и по сети. Видеорегистратор способен обнаруживать подозрительные события автоматически, без участия оператора. Для этого к нему подключаются датчики сигнализации, до 16 шт. При срабатывании датчика коммутируется выходное сигнализационное устройство. Дополнительное удобство — возможность организации дуплексной аудиосвязи через интернет. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый AHD видеорегистратор EverFocus PARAGON-FHD32x4. Он записывает видео качества Full HD и поддерживает современные алгоритмы работы с видеоизображением.
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