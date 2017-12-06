Новый год: правила безопасности

Новости участников портала \\ 12.12.2017 11:29 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Ежегодно по всей стране охранные устройства «Юпитер» помогают предотвращать тысячи краж в период новогодних отпусков.

Ежегодно по всей стране охранные устройства «Юпитер» помогают предотвращать тысячи краж в период новогодних отпусков.

Зимние каникулы – время активной работы воров. Позаботьтесь о сохранности семейного очага в период новогодних праздников:

Никогда не оставляйте ключи во все доступном месте (под ковриком, в почтовом ящике, в электро щитке и т.п.);

Установите в квартире 2 двери. Одна открывается вовнутрь, другая наружу. Также не забудьте укрепить дверную коробку;

Окна нижних этажей оборудуйте решетками;

Самая надежная защита – сигнализация. Воспользуйтесь услугами вневедомственной охраны и установите охранные приборы «Юпитер». . Воспользуйтесь услугами вневедомственной охраны и установите

Типовой проект оборудования 3-х комнатной квартиры охранными приборами «Юпитер»

При установке охранной системы «Юпитер» Вы сможете подобрать контрольную панель согласно Вашим вкусовым предпочтениям и техническому заданию. Объемные и акустические извещатели выполненные в современном дизайне не только обезопасят Ваш дом, но и отлично впишутся в интерьер. При попытке проникновения, сигнал мгновенно передается на пульт вневедомственной охраны, и вооруженный наряд полиции приезжает в течение 3-5 минут.

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