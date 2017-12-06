Новый год: правила безопасности
Новый год: правила безопасности
Новости участников портала \\ 12.12.2017 11:29 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Ежегодно по всей стране охранные устройства «Юпитер» помогают предотвращать тысячи краж в период новогодних отпусков.
Ежегодно по всей стране охранные устройства «Юпитер» помогают предотвращать тысячи краж в период новогодних отпусков.
Зимние каникулы – время активной работы воров. Позаботьтесь о сохранности семейного очага в период новогодних праздников:
- Никогда не оставляйте ключи во все доступном месте (под ковриком, в почтовом ящике, в электро щитке и т.п.);
- Установите в квартире 2 двери. Одна открывается вовнутрь, другая наружу. Также не забудьте укрепить дверную коробку;
- Окна нижних этажей оборудуйте решетками;
- Самая надежная защита – сигнализация. Воспользуйтесь услугами вневедомственной охраны и установите охранные приборы «Юпитер».
Типовой проект оборудования 3-х комнатной квартиры охранными приборами «Юпитер»
При установке охранной системы «Юпитер» Вы сможете подобрать контрольную панель согласно Вашим вкусовым предпочтениям и техническому заданию. Объемные и акустические извещатели выполненные в современном дизайне не только обезопасят Ваш дом, но и отлично впишутся в интерьер. При попытке проникновения, сигнал мгновенно передается на пульт вневедомственной охраны, и вооруженный наряд полиции приезжает в течение 3-5 минут.
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Новости участников портала
Адаптер DMX100A для оцифровки координатно-матричных домофонов
Новости участников портала \\ 11.12.2017 17:41 \\ Beward \\ Москва
Преобразователь координатно-матричных домофонов в IP, до 100 (400) абонентов, экстренное сообщение во все трубки, SIP-протокол, видео H.264/MJPEG, 960H (960х576) 25 к/с, аудио дуплекс, RS485, тревожный вход/выход, microSDHC до 32Гб, 12 В (DC)
АЭРОПОРТ МЮНХЕНА И ДОМОДЕДОВО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Новости участников портала \\ 11.12.2017 17:26 \\ WEKEY \\ г. Москва
Аэропорт Мюнхена и Московский аэропорт Домодедово заключили соглашение о партнерстве. Документ был подписан топ-менеджерами двух авиационных хабов, Дмитрием Каменщиком, председателем правления Московской группы аэропорта Домодедово, и президентом аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло.
Новая Full HD уличная видеокамера наблюдения Bosch c IP67, IK10, ИК-подсветкой до 60 м и вариообъективом
Новости участников портала \\ 11.12.2017 16:13 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Новая Full HD уличная видеокамера наблюдения Bosch c IP67, IK10, ИК-подсветкой до 60 м и вариообъективом
Новые AHD-видеокамеры марки GANZ с 2 Мп при 25 к/с и поддержкой CVI-, TVI-, CVBS-форматов
Новости участников портала \\ 11.12.2017 11:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Получать видео высокой четкости (HD) на базе аналоговой системы видеонаблюдения позволяют новые камеры GANZ LCWB-P(E)-4-SN, обеспечивающие высокое качество картинки при невысокой стоимости построения/модернизации системы.
Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 11.12.2017 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Beward B89L2-5230Z40.
Старт продаж IP электронных проходных Gate
Новости участников портала \\ 08.12.2017 19:40 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
Компания «Равелин Лтд» объявляет о начале продаж новой серии электронных проходных Gate-C03 и Gate-C04 на базе бюджетных моделей турникетов Oxgard.
Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 08.12.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой панорамной IP-видеокамеры HikVision DS-2PT3326IZ-DE3 в компактном купольном корпусе.
Видеообзор ГЛОНАСС браслета «УМКА»
Новости участников портала \\ 07.12.2017 13:57 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Мы рады сообщить Вам, что вышел подробный видеообзор по охранному ГЛОНАСС браслету «УМКА» о его принципах работы и основных возможностях.
Новая HD-AHD видеокамера MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.12.2017 10:59 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры MASTER MR-HPNV5W.
Московские общественники проверят уровень работы охранников ТЦ
Новости участников портала \\ 06.12.2017 14:54 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва
Об этом заявил заместитель председателя Гильдии НСБ МТПП Владимир Каширов
Другие новости
Новый год: правила безопасности
ООО "Элеста" \\ 12.12.2017 11:29
Адаптер DMX100A для оцифровки координатно-матричных домофонов
Beward \\ 11.12.2017 17:41
АЭРОПОРТ МЮНХЕНА И ДОМОДЕДОВО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
WEKEY \\ 11.12.2017 17:26
Новости
Uber заплатили злоумышленникам $100 000
Информационная безопасность \\ 08.12.2017
Стала известна личность человека, которому Uber заплатил $100 тыс. в 2016 году за то, чтобы он не афишировал факт обнаружения в открытом доступе персональных данных 50 миллионов пользователей сервиса и 7 миллионов водителей.
Код Югры
Выставки \\ 08.12.2017
Ханты-Мансийская премьера “Кода ИБ” пришлась по душе безопасникам Югры.
Видео с соревнований по практической стрельбе
Новое на портале \\ 07.12.2017
Чемпионат России по практической стрельбе
Статьи
Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.
Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.
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IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.