Новый гибридный видеорегистратор в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 19.01.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Jassun JSR-H0415 mini.

Видеорегистратор Jassun JSR-H0415 mini записывает видеоизображение с камер на жесткий диск в разрешениях 1080N, 720p и 960H. Аналоговые видеокамеры стандартов AHD и CVBS подключаются к регистратору по коаксиальному кабелю через BNC разъемы. Кроме того, регистратор записывает изображение с IP-камер. В гибридном режиме он поддерживает все три типа видеокамер одновременно. Запись видео производится в реальном времени.

Видеокамеры формата AHD устойчиво работают, будучи подключенными на расстоянии до 300-500 м от регистратора, что расширяет возможности при создании систем наблюдения. Интерфейс RS-485 предназначен для управления PTZ камерами. К четырем аудиовходам регистратора подключаются внешние микрофоны, так что записи по всем каналам получаются со звуком. Записи сохраняются на жестком диске максимальной емкостью 4 Тб. Видеоизображение при этом сжимается с помощью кодека H.264. Этот алгоритм обеспечивает высокую степень сжатия изображения, потому что кодируются только опорные кадры и «разница» между ними. В результате размер видеофайлов на 30-50% меньше, чем при использовании других методов компрессии. Чтобы наблюдать за обстановкой и просматривать записи, к видеорегистратору Jassun JSR-H0415 mini подключаются VGA и HDMI мониторы. Кроме того, поддерживается доступ к видео, архивация и настройка параметров по сети, при помощи специализированного ПО, — со стационарных компьютеров, и мобильных устройств на базе iOS и Android.

Чтобы ни одно подозрительное событие не осталось незамеченным, видеорегистратор оснащается многозонным детектором движения по каждому каналу. Его чувствительность регулируется, что позволяет точно настроить параметры. Новинка способна работать на удаленных объектах без сетевой инфраструктуры, поскольку поддерживает передачу данных через 3G модем. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый гибридный видеорегистратор Jassun JSR-H0415 mini. Это современное видеозаписывающее устройство предоставляет в распоряжение пользователей записи исключительно высокого разрешения и работает в аналоговых и IP-системах охранного наблюдения.