Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 02.11.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Tantos TSr-UV0414 Eco.

Видеорегистратор Tantos TSr-UV0414 Eco рассчитан на подключение четырех видеокамер стандартов AHD, TVI, CVI и IP. Запись осуществляется в разрешении 1080N (960х1080). Скорость записи варьируется от 25 к/с (четыре аналоговых канала, без IP-камер) до 15 к/с (две аналоговых и две IP-видеокамеры). Новинка позволяет использовать все преимущества современных аналоговых камер высокого разрешения. Качественные записи получаются даже при подключении камер на расстоянии до 300-400 метров от регистратора.

Для наблюдения за обстановкой к регистратору подключается HDMI монитор разрешением 1920х1080. Изображение дублируется на VGA мониторе. Для удобства экран разбивается на четыре окна, в каждом из которых транслируется видео с одной из камер. Аудиовход и аудиовыход позволяют создавать двунаправленные звуковые каналы с видеокамерами и разговаривать с людьми, находящимися в зоне установки камер. За сжатие изображения в Tantos TSr-UV0414 Eco отвечает видеокодек H.264. Он обеспечивает превосходную компрессию и работает по методу межкадрового предсказания: транслируется не каждый кадр, а лишь главные (опорные) кадры и «разница» между ними. За счет этого объем файлов уменьшается на 30-50%. Увеличивается емкость архивов, удаленные пользователи получают доступ к живому видео по сети, в том числе по каналам с небольшой пропускной способностью. Для хранения записей служит один жесткий диск максимальной емкостью 8 Тб.

Видеорегистратор ведет запись в непрерывном режиме, по сигналам детекторов движения камер и по расписанию. При этом запись, воспроизведение архива и просмотр видео по сети осуществляются одновременно. Есть возможность синхронизировать видеозаписи с облачными хранилищами Dropbox и Google Drive. Для доступа к видео используется web-браузер. Поддерживаются клиенты для мобильных операционных систем. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый гибридный видеорегистратор Tantos TSr-UV0414 Eco. Он записывает видео в HD качестве и поддерживает видеокамеры различных стандартов.

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