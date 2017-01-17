Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 25.01.2017 11:32 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Tantos TSr-QV0811 Premium.

Видеорегистратор Tantos TSr-QV0811 Premium выполняет запись видеоизображения с 8 аналоговых камер стандартов AHD и TVI. А, кроме того, поддерживает запись с двух IP-камер. Запись с AHD-камер осуществляется в реальном времени в разрешении 1280х720 точек. В режиме TVI разрешающая способность записи достигает 1920х1080 точек. При этом камеры могут подключаться к регистратору на расстоянии до 300-500 метров.

Видеофайлы при записи на диск подвергаются компрессии. Для этого используется алгоритм H.264. Он способствует уменьшению объема записей, поскольку на диск сохраняются лишь опорные кадры и «разница» между ними, а не каждый кадр в отдельности. Это позволяет хранить на жестком диске архивы с данными за продолжительное время. Для хранения информации служит один жесткий диск максимальной емкостью до 6 Тб. Чтобы контролировать обстановку, к видеорегистратору Tantos TSr-QV0811 Premium подключаются мониторы стандартов VGA и HDMI. Удаленные пользователи получают доступ к живому видео и записям по сети — через web-браузер или специализированное ПО. Поддерживаются клиенты для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS.

Функция двойного потока расширяет возможности видеорегистратора. Один поток используется для записи в архив, а второй предоставляется для доступа к видео удаленным сетевым пользователям, в том числе по каналам с невысокой пропускной способностью. Встроенный детектор движения позволяет контролировать обстановку без участия оператора. Кроме того, система регистрирует потерю видеосигнала. При обнаружении подозрительных событий регистратор включается на запись. Благодаря функции PoE, подавать питание на видеокамеры можно дистанционно — по кабелю «витая пара». Управление организовано посредством русскоязычного графического интерфейса и мыши. Регистратор соответствует стандарту ONVIF, поэтому совместим с видеокамерами большинства известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый гибридный видеорегистратор Tantos TSr-QV0811 Premium. Это универсальное оборудование для видеозаписи, которое подходит для систем аналогового и IP-видеонаблюдения.