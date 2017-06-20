Новый гибридный видеорегистратор Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новый гибридный видеорегистратор Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.06.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Infinity VRF-HD1624M.
К видеорегистратору Infinity VRF-HD1624M можно подключать 24 аналоговые видеокамеры стандартов AHD, TVI, CVI и CVBS и до 24 IP-камер. Изображение сохраняется на два жестких диска. Суммарная емкость архива — 8 Тб. Запись ведется со скоростью от 15 до 25 к/с, в зависимости от числа камер. Максимальная разрешающая способность составляет 2560х1440. Для сжатия применяется алгоритм H.264. При этом на диск сохраняются лишь отдельные опорные кадры и «разница» между ними. За счет хорошей компрессии на 30-50% уменьшается объем файлов. 16 каналов записываются со звуком.
Для подключения мониторов используются порты VGA и HDMI. Поддерживается мультиэкранное воспроизведение: на монитор выводится изображение с нескольких видеокамер. Цифровое увеличение позволяет получить детальное изображение интересующего участка. Видеорегистратор Infinity VRF-HD1624M способен фиксировать подозрительные события автоматически. Для этого он оснащается 16 тревожными входами, к которым подключаются датчики сигнализации различного типа. Для этой же цели служит детектор движения. Удобно организован поиск записей — по дате, времени, тревожным событиям. При обнаружении тревоги отправляется сообщение на e-mail.
Регистратор работает под управлением операционной системы Linux. Она отличается развитыми сетевыми функциями и гарантирует стабильную работу оборудования. Операционная система записана во флеш-память, что повышает надежность системы видеонаблюдения. Выбор функций и управление видеорегистратором осуществляется посредством мыши, кнопок на передней панели, при помощи пульта ДУ или по сети. Поддерживается управление PTZ камерами. Видеорегистратор соответствует протоколу ONVIF 2.0, что обеспечивает его совместимость с большим числом IP-камер различных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый гибридный видеорегистратор Infinity VRF-HD1624M. Его можно с успехом использовать как в аналоговых, так и в IP-системах видеонаблюдения, получая записи разрешением Full HD и выше.
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