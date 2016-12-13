Новый гибридный видеорегистратор Infinity в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 16.12.2016 12:31 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Infinity NDR-DLX1632IP.

Видеорегистратор Infinity NDR-DLX1632IP записывает на жесткие диски видеоизображение с 32 IP-камер и с 16 аналоговых видеокамер стандарта CVBS. При этом максимальное разрешение при записи с сетевых камер составляет 8 Мп, а с аналоговых — 960H. Запись в разрешении Full HD выполняется в реальном времени.

Данные сохраняются на шести жестких дисках в формате H.264. За счет хорошего сжатия на 50-70% уменьшается объем файлов, а в архиве можно хранить видеозаписи за продолжительное время. Для увеличения дискового пространства к видеорегистратору подключаются дополнительные внешние накопители (до 8 шт.) через порты e-SATA, так что суммарную емкость архива можно увеличить до 84 Тб! Поддерживается удобный поиск записанных видеофрагментов (по дате, времени и тревожным событиям). Для архивации используются DVD-привод, USB-порты или сеть. Регистратор позволяет наблюдать за обстановкой в мультиоконном режиме. При этом экран разбивается на множество окон (от 4 до 36, по числу камер). Это повышает надежность системы охраны. Мониторы высокого разрешения (VGA и HDMI) формируют четкое детализированное изображение. Поддерживается 12-кратное цифровое увеличение.

К видеорегистратору Infinity NDR-DLX1632IP подключаются до 16 датчиков сигнализации, так что подозрительные события регистрируются автоматически. Кроме того, регистратор поддерживает детекцию движения по каждому каналу. При обнаружении тревоги начинается запись, коммутируются четыре выходных сигнализационных устройства, отправляется уведомление по e-mail с видеофрагментами в формате mp4. Видеорегистратор оборудован двумя скоростными гигабитными Ethernet портами для подключения к локальной сети. Двунаправленная передача звука дает возможность организовать аудиоканал и поговорить с людьми, находящимися в зоне установки камер. Поддержка протокола ONVIF гарантирует совместимость с видеокамерами большинства известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый гибридный видеорегистратор Infinity NDR-DLX1632IP. Это современное устройство, одинаково хорошо работающее в аналоговых и IP-системах охранного видеонаблюдения.