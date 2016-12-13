Новый гибридный видеорегистратор Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новый гибридный видеорегистратор Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.12.2016 12:31 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Infinity NDR-DLX1632IP.
Видеорегистратор Infinity NDR-DLX1632IP записывает на жесткие диски видеоизображение с 32 IP-камер и с 16 аналоговых видеокамер стандарта CVBS. При этом максимальное разрешение при записи с сетевых камер составляет 8 Мп, а с аналоговых — 960H. Запись в разрешении Full HD выполняется в реальном времени.
Данные сохраняются на шести жестких дисках в формате H.264. За счет хорошего сжатия на 50-70% уменьшается объем файлов, а в архиве можно хранить видеозаписи за продолжительное время. Для увеличения дискового пространства к видеорегистратору подключаются дополнительные внешние накопители (до 8 шт.) через порты e-SATA, так что суммарную емкость архива можно увеличить до 84 Тб! Поддерживается удобный поиск записанных видеофрагментов (по дате, времени и тревожным событиям). Для архивации используются DVD-привод, USB-порты или сеть. Регистратор позволяет наблюдать за обстановкой в мультиоконном режиме. При этом экран разбивается на множество окон (от 4 до 36, по числу камер). Это повышает надежность системы охраны. Мониторы высокого разрешения (VGA и HDMI) формируют четкое детализированное изображение. Поддерживается 12-кратное цифровое увеличение.
К видеорегистратору Infinity NDR-DLX1632IP подключаются до 16 датчиков сигнализации, так что подозрительные события регистрируются автоматически. Кроме того, регистратор поддерживает детекцию движения по каждому каналу. При обнаружении тревоги начинается запись, коммутируются четыре выходных сигнализационных устройства, отправляется уведомление по e-mail с видеофрагментами в формате mp4. Видеорегистратор оборудован двумя скоростными гигабитными Ethernet портами для подключения к локальной сети. Двунаправленная передача звука дает возможность организовать аудиоканал и поговорить с людьми, находящимися в зоне установки камер. Поддержка протокола ONVIF гарантирует совместимость с видеокамерами большинства известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый гибридный видеорегистратор Infinity NDR-DLX1632IP. Это современное устройство, одинаково хорошо работающее в аналоговых и IP-системах охранного видеонаблюдения.
Новости участников портала
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют мультиформатный регистратор «5 в 1» AHDR0420QN
Новости участников портала \\ 16.12.2016 11:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компактный видеорегистратор IPTRONIC AHDR0420QN (его уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз») способен работать с камерами пяти стандартов – аналог / IP/ AHD / CVI / TVI, поэтому новинка будет незаменима в гибридном видеонаблюдении (и при модернизации). Видеорегистратор AHDR0420QN работает с камерами до 2 Мп, обрабатывая видео в реальном времени, а для хранения архива можно установить жесткий диск до 6 Тб.
Новые цветные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.12.2016 13:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых цветных видеокамер Infinity SRE-HD2000AN 2.8 и SRD-HD2000ANVF 2.8-12.
Две новинки от RVi и компании «Видеоглаз» – бюджетные регистраторы на 16 и 32 канала RVi-IPN16/1L и RVi-IPN32/2L
Новости участников портала \\ 15.12.2016 12:24 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые видеорегистраторы от RVi – 16-канальный RVi-IPN16/1L и 32-канальный RVi-IPN32/2L способны обрабатывать в реальном времени до 3 Мп по каждому каналу, а максимально поддерживаемое разрешение составляет 5 Мп. Новинки уже появились в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз», они имеют исполнение desktop, оснащены одним /двумя отсеками под HDD до 6 Тб и будут отличным выбором для видеонаблюдения в магазинах, в ресторанах или, например, в офисах.
Инженер "в комплекте" – акция от "ВИТ-Центр"
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:23 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
Для своих клиентов, приобретающих видеосервер Prof-IT VS в Санкт-Петербурге, компания "ВИТ-Центр" бесплатно предоставляет помощь квалифицированного инженера в проведении пусконаладочных работ на 1 рабочий день.
Нормативные предпосылки обеспечения пожарной безопасности
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:19 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Конференция "Оптимизация затрат на противопожарную защиту предприятия"начала и закончила свою работу 25 октября. Доклад Александра Зайцева, научного редактора журнала "Алгоритм безопасности", осветил ключевые задачи, стоящие перед руководителями предприятий в области пожарной безопасности.
Склад «Амиком» пополнился новой серией коммутаторов от Hikvision
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:08 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Управляемые и неуправляемые коммутаторы с PoE-портами и возможностью подключения от 4 до 24 устройств пополнили ассортимент «Амиком».
Beward и компания «Видеоглаз» представляют 2 Мп камеру для экстремальных морозов B2710RZK
Новости участников портала \\ 14.12.2016 12:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Сетевая цилиндрическая камера Beward B2710RZK адаптирована под видеонаблюдение в экстремальных условиях – при температурах до-60 градусов. Новинка поддерживает режим «холодный пуск» и оснащена двухступенчатой системой обогрева. Камера B2710RZK имеет моторизованный объектив с АРД и ИК прожектор на 120 метров, хотя ее можно приобрести в компании «Видеоглаз» по сравнительно низкой цене.
AXIS включила в ассортимент мини купольные камеры с HDTV 720p и ИК-подсветкой до 15 м
Новости участников портала \\ 14.12.2016 12:21 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Широкие углы обзора по горизонтали (80°) и по вертикали (45°) создает короткофокусный 2,8 мм объектив камеры для охвата достаточно больших территорий.
Новые HD-AHD видеокамеры SpezVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.12.2016 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер SpezVision SVA-812 и SVA211U.
Линейка FISH EYE IP-камер IDIS пополнилась новинкой с разрешением 5 Мп
Новости участников портала \\ 13.12.2016 13:58 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
IDIS FISHEYE DC-Y1514 с разрешением 5 Мп и цифровым масштабированием теперь можно приобрести в «Амиком». Панорамная камера – отличное выгодное решение для всестороннего наблюдения на крупном объекте, которое позволяет сократить общее количество камер благодаря широкому охвату зоны наблюдения в кадре
Другие новости
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют комплект видеонаблюдения Базовый AHD 720P mini
ВИДЕОГЛАЗ \\ 22.12.2016 11:24
BEWARD представил морозостойкую уличную камеру для экстремальных температур
ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ 21.12.2016 13:42
Новости
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
Проектирование и строительство сложных и уникальных объектов на ТБ Форуме 2017 обсудят эксперты К4, Гостехстроя, Спецстроя, Атомэнергопроекта
Выставки \\ 13.12.2016
Вы можете встретиться и обсудить специфику проектирования и строительства зданий и сложных и уникальных объектов, использование информационного моделирования как метода обеспечения комплексной безопасности сложных и уникальных объектов
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд