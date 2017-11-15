Новый гибридный видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новый гибридный видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.11.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Dahua DHI-HCVR8416L-S3.
С помощью гибридного видеорегистратора Dahua DHI-HCVR8416L-S3 можно создавать современные системы наблюдения на базе видеокамер стандартов HDCVI, AHD, TVI и CCTV. Кроме того, осуществляется запись с шестидесяти четырех IP-камер разрешением до 12 Мп.
Запись с аналоговых камер ведется по шестнадцати каналам в разрешении 1080p в режиме realtime, то есть 25 к/с. Быстродействующий процессор и надежная операционная система Linux обеспечивают работу устройства в многозадачном режиме, без сбоев и зависаний. Четыре жестких диска емкостью до восьми терабайт каждый, образуют архив солидного размера, позволяющий хранить записи за продолжительное время. Видеорегистратор оборудован двумя HDMI интерфейсами, что дает возможность получать исключительно детальное изображение: разрешающая способность мониторов — 1920х1080 точек. Кроме того, к нему подключаются мониторы стандартов VGA и BNC. Предусматривается многооконный режим просмотра: экран разделяется на 4-16 окон, в каждом из которых транслируется видео с отдельной камеры. Система выводит информацию о времени, названии камеры, сообщает от потере сигнала, закрытии объектива, обнаружении движения в кадре.
При обнаружении подозрительных событий гибридный видеорегистратор Dahua DHI-HCVR8416L-S3 активирует шесть тревожных выходов, отправляет оператору Push-video и текстовое сообщение на e-mail, сохраняет видеофрагменты и фото на FTP-сервере. При этом включается звуковая тревога и выводятся сообщения на монитор. Контроль в автоматическом режиме ведется при помощи детектора движения и шестнадцати сигнализационных датчиков. Записи хранятся на жестких дисках в форматах H.264 и H.264+. Эти алгоритмы, отвечающие за сжатие видео, обладают высоким коэффициентом компрессии за счет того, что записывают в память не каждый кадр, а только опорные, важные кадры и разницу между ними. Это на 40-70% уменьшает объем записей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый гибридный видеорегистратор Dahua DHI-HCVR8416L-S3. Это современное оборудование для видеозаписи, которое подходит для многих популярных систем наблюдения.
Новости участников портала
В ассортимент компании «АРМО-Системы» включена продукция марки Avigilon
Новости участников портала \\ 20.11.2017 16:35 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Видеоаналитика Avigilon способна самостоятельно обучаться в процессе эксплуатации IP-устройств на объекте.
Конференция PROIPvideo2018 - итоги голосования подведены
Новости участников портала \\ 20.11.2017 14:09 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва
Голосование за выбор тем-докладов –завершено! Определены темы-фавориты.
Новый Тестер Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.11.2017 10:50 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового многофункционального портативного тестера Dahua DH-PFM906.
Компания TerraLink приглашает на выставку All-over-IP 2017 22-24 ноября 2017 года
Новости участников портала \\ 17.11.2017 20:40 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink, официальный дистрибьютор оборудования HID Global, FARGO, Entrust Datacard, Suprema, Secugen и One-Q приглашает посетить 10-й форум по безопасности All-over-IP 2017.
Новые HD-CVI видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.11.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» сообщает о поступлении в продажу новых HD-CVI видеорегистраторов Dahua DHI-HCVR5104HE-S3 и DHI-HCVR4104HE-S3.
Компания Sigur примет участие в IP-форуме, который пройдет в рамках форума All-Over-IP в Москве
Новости участников портала \\ 16.11.2017 19:00 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
Ведущий инженер Константин Малеев расскажет об основных преимуществах Sigur, возможностях интеграции и новых функциях.
«Юпитер» охраняет: Администрацию Выборгского района
Новости участников портала \\ 16.11.2017 11:16 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Охранные приборы «Юпитер» помогают обеспечить безопасность сотрудников Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.11.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамер Dahua DH-HAC-HDBW2231RP-Z и DH-HAC-HDW2231RP-Z.
Новинка Smartec – видеокамера наружного наблюдения с Full HD, ИК-подсветкой и WDR 140 дБ
Новости участников портала \\ 15.11.2017 14:43 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Моторизированный варифокальный объектив STC-IPM3610/1 позволяет регулировать значения фокусных расстояний в диапазоне от 2,8 до 12 мм, настраивая зум и фокус камеры по сети.
Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.11.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HFW1220SLP-0360B и DH-HAC-HFW1400RP-0280B.
Другие новости
ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
3С ГРУПП \\ 21.11.2017 13:30
Новый гибридный видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 21.11.2017 10:55
В ассортимент компании «АРМО-Системы» включена продукция марки Avigilon
АРМО-Системы \\ 20.11.2017 16:35
Новости
Virus Bulletin: ESET NOD32 защищает от вредоносных программ на 100%
Информационная безопасность \\ 17.11.2017
Антивирусный продукт ESET NOD32 Internet Security успешно прошел тестирование в независимой лаборатории Virus Bulletin.
Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. Регистрируйтесь онлайн и приходите 22–24 ноября
Выставки \\ 17.11.2017
22 ноября главные специалисты по интегрированным системам безопасности встречаются на 10-м форуме All-over-IP 2017 в Москве. Под управлением немецкого концерна dormakaba и при участии фабрики ФЕРЕРРО РУССИЯ, ITV | AxxonSoft, Pelco by Schneider Electric, Recfaces, ААМ Системз, АРМО-Системы, Интегра-С и ПСЦ Электроника проходит конференция "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
«Помощь на дороге»: совместный проект «Хендэ Мотор СНГ» и АО «ГЛОНАСС»
Выставки \\ 17.11.2017
Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с АО «ГЛОНАСС» разработали сервис «Помощь на дороге» и представят его 21 ноября на Connected Car Summit.
Статьи
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.