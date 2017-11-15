Новый гибридный видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новый гибридный видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новый гибридный видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 21.11.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Dahua DHI-HCVR8416L-S3.

С помощью гибридного видеорегистратора Dahua DHI-HCVR8416L-S3 можно создавать современные системы наблюдения на базе видеокамер стандартов HDCVI, AHD, TVI и CCTV. Кроме того, осуществляется запись с шестидесяти четырех IP-камер разрешением до 12 Мп.

Запись с аналоговых камер ведется по шестнадцати каналам в разрешении 1080p в режиме realtime, то есть 25 к/с. Быстродействующий процессор и надежная операционная система Linux обеспечивают работу устройства в многозадачном режиме, без сбоев и зависаний. Четыре жестких диска емкостью до восьми терабайт каждый, образуют архив солидного размера, позволяющий хранить записи за продолжительное время. Видеорегистратор оборудован двумя HDMI интерфейсами, что дает возможность получать исключительно детальное изображение: разрешающая способность мониторов — 1920х1080 точек. Кроме того, к нему подключаются мониторы стандартов VGA и BNC. Предусматривается многооконный режим просмотра: экран разделяется на 4-16 окон, в каждом из которых транслируется видео с отдельной камеры. Система выводит информацию о времени, названии камеры, сообщает от потере сигнала, закрытии объектива, обнаружении движения в кадре.

При обнаружении подозрительных событий гибридный видеорегистратор Dahua DHI-HCVR8416L-S3 активирует шесть тревожных выходов, отправляет оператору Push-video и текстовое сообщение на e-mail, сохраняет видеофрагменты и фото на FTP-сервере. При этом включается звуковая тревога и выводятся сообщения на монитор. Контроль в автоматическом режиме ведется при помощи детектора движения и шестнадцати сигнализационных датчиков. Записи хранятся на жестких дисках в форматах H.264 и H.264+. Эти алгоритмы, отвечающие за сжатие видео, обладают высоким коэффициентом компрессии за счет того, что записывают в память не каждый кадр, а только опорные, важные кадры и разницу между ними. Это на 40-70% уменьшает объем записей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый гибридный видеорегистратор Dahua DHI-HCVR8416L-S3. Это современное оборудование для видеозаписи, которое подходит для многих популярных систем наблюдения.

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