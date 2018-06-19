Новый электромагнитный замок на дверь с удержанием до 360 кг и СД-индикатором ...
Новый электромагнитный замок на дверь с удержанием до 360 кг и СД-индикатором питания от Smartec
Новости участников портала \\ 15.08.2018 13:38 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Удержать дверь в закрытом положении ST-EL360L способен при усилиях ее открытия вплоть до 360 кг.
Компания «АРМО-Системы» представила электромагнитный замок ST-EL360L для дверей помещений, контролируемых СКУД. ST-EL360L может устанавливаться на двери эвакуационных выходов, а благодаря силе удержания 360 кг – на тяжелых створках. Кроме того, этот электромагнитный замок подходит для право- и левосторонних дверей с открыванием вовне и внутрь помещения, а для индикации наличия питания – снабжен одноцветным СД-индикатором. Следует отметить, что якорь ST-EL360L имеет цинковое покрытие, а сам замок оснащен пружинным механизмом для преодоления остаточной намагниченности и легкого открытия двери.
Гарантированное запирание двери после возвращения полотна в исходное положение обеспечивается электромагнитом замка. При подаче питания он генерирует магнитное поле, которое притягивает металлическую пластину (дверное полотно) к электромагниту (дверная коробка) и обеспечивает ее удержание до поступления команды на разблокировку. Немаловажно, что этот электромагнитный замок на дверь может быть установлен на дверях аварийных и эвакуационных выходов, поскольку при отсутствии питания он автоматически разблокирует проход.
ST-EL360L может монтироваться на любых внутренних дверях, управляемых системой контроля доступа (СКУД), на объектах с различными требованиями к безопасности. При установке замка на особо ответственных точках доступа его следует дополнить (электро-) механическим запирающим устройством, поскольку при обесточивании сети электромагнитный замок разблокирует дверь до восстановления подачи питания. Следует отметить, что встроенный в ST-EL360L индикатор показывает текущее состояние замка: если СИД не горит, значит, электропитания нет, если горит (красный сигнал) – электромагнитный замок под напряжением.
Удержать дверь в закрытом положении ST-EL360L способен при усилиях ее открытия вплоть до 360 кг. Благодаря этому данный электромагнитный замок на дверь может устанавливаться даже при массе ее полотна 100 кг и выше. При этом он является универсальным, поскольку подходит для любых внутренних створок: как межкомнатных, так и входных офисных дверей, а также для дверей с открыванием внутрь (используется адаптер Z) или наружу (адаптер L).
ST-EL360L позволяет открыть створку двери сразу после снятия напряжения. Многие замки электромагнитного типа после отключения питания сохраняют остаточную намагниченность, которая создает определенное усилие удержания, препятствующее разъединению якоря и магнитопровода и открытию двери. Для устранения этого эффекта новый электромагнитный замок на дверь снабжен пружинным механизмом, отталкивающим якорь и электромагнит друг от друга, а на его якорь нанесено цинковое покрытие.
Санкционированный проход через дверь, на которую установлен электромагнитный замок ST-EL360L, обеспечивает контроллер и считыватель СКУД. Персонал и посетители при входе идентифицируются на считывателе, который также подключен к контроллеру, после чего на замок поступает управляющая команда на отпирание. Следует отметить, что электромагнитный замок на двери помещения со стандартными требованиями к безопасности можно открыть изнутри нажатием кнопки запроса на выход, при котором происходит снятие напряжения с замка и разблокировка створки.
Новые электромагнитные замки на двери ST-EL360L торговой марки Smartec поступили на российский рынок и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 2 118 pуб. Чтобы получить дополнительную информацию о замках, а также о других устройствах Smartec для СКУД, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального поставщика оборудования Smartec в России.
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