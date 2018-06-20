Новый двухригельный электромеханический замок от Abloy с высоким классом защиты

Новости участников портала \\ 19.11.2018 13:29 \\ АРМО-Системы \\ Москва

EL570 и EL571 различаются логикой работы и позволяют реализовывать одно- и двухсторонний контроль доступа соответственно.

Ассортимент оборудования компании ABLOY пополнили врезные электрозамки EL570/571 линейки EFEND, конкурентным преимуществом которых является двухригельная конструкция, повышающая защиту от силового взлома. Любой электромеханический замок ABLOY новой линейки работает от нажимной (фалевой) ручки и исключает случайное распахивание двери при разблокировке ригеля. EL570 и EL571 имеют ресурс 1 млн. циклов открывания, подтвержденный стендовыми испытаниями, и прошли сертификацию на соответствие требованиям ANSI А156.13, UL1035, UL10C, поэтому их можно устанавливать на противопожарные двери и двери аварийных выходов. Кроме того, эти электромеханические устройства контролируют положение двери для исключения повреждения ригелей и используют индикаторы для отображения состояний.

Электромеханические замки ABLOY EL570 и EL571 серии EFEND не только полностью соответствуют стандарту ANSI A156.13 первой категории для врезных замков и защелок, но и превосходят его требования: это первые ANSI-замки с двумя ригелями (по стандарту достаточно одного). Помимо прямого ригеля, каждый электромеханический замок ABLOY серии EFEND имеет уникальный ригель-защелку, повышающий защищенность точки прохода. Сдвоенная конструкция ригеля-защелки, как и ряд других новшеств, делает электромеханические замки ABLOY EL570/EL571 универсальными в монтаже, исключая их привязку к стороне и направлению открывания двери.

EL570 и EL571 различаются логикой работы и позволяют реализовывать одно- и двухсторонний контроль доступа соответственно. Так, благодаря раздельному штоку для внешней и внутренней ручки, электромеханический замок ABLOY EL570 оптимален для ограничения доступа только на вход, тогда как выход осуществляется простым нажатием фалевой ручки изнутри помещения. В отличие от него, электромеханический замок EL571 снабжен единым штоком и рассчитан на контроль доступа, как на вход, так и на выход. При этом для электронной разблокировки замка подходят любые контроллеры СКУД, кнопки выхода или другие генерирующие импульс устройства.

Для механической части новых замков ABLOY производитель рекомендует использовать цилиндры 1” (25,4 мм) стандарта ANSI, например, CY402 с высокой степенью защиты от взлома. Для совместного использования с электромеханическими замками EL570 и EL571 предназначены фалевые ручки для внешней и внутренней установки 4/052 Ms/Cr из серии ABLOY Forum, в комплект поставки которых входит раздельный и сплошной шток.

Конструкция модели EL570 позволяет использовать этот электромеханический замок ABLOY на противопожарных дверях (до трех часов работы при пожаре) и дверях эвакуационных выходов, поскольку в любой ситуации он обеспечивает быструю разблокировку двери изнутри при нажатии фалевой ручки. Стоит отметить, что и тот и другой электромеханический замок предусматривает выбор режима работы: «нормально-открытый» или «нормально-закрытый», что позволяет адаптировать их под требования безопасности для запирающих устройств на объекте.

Индикация состояний замков ABLOY EL570 и EL571 удобна не только для инсталляторов, но и для пользователей. Наряду с отображением положения ригеля и защелки (закрыто или открыто), электромеханический замок ABLOY раздельно индицирует нажатие внутренней и внешней фалевой ручки. Электромеханические замки этой линейки автоматически запирают дверь при закрытии створки. При этом для питания (12-24 В пост. тока) и управления замком необходим отдельный кабель, прокладываемый внутри дверного полотна. Чтобы повысить износостойкость кабеля, рекомендуется использовать специальные кабелепроходы.

Новые электромеханические замки ABLOY EFEND EL570 и EL571 доступны для заказа по розничной цене 64 524 руб. Для получения дополнительной информации о новинках и другом оборудовании производства ABLOY направляйте запрос на armosystems@armo.ru или обращайтесь по телефону 8 800 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора продукции ABLOY, либо в региональные офисы «АРМО».