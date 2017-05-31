Новый бренд Xeoma в ТД «Лидер-СБ»
Новый бренд Xeoma в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.06.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу программного обеспечения нового бренда Xeoma.
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу программного обеспечения нового бренда Xeoma.
С помощью программного обеспечения Xeoma можно организовать систему наблюдения с видеоаналитикой и уведомлениями любой сложности, от двух до нескольких тысяч видеокамер. У программы простой и наглядный интерфейс, разработанный по принципу конструктора. Он позволяет легко создавать настройки для каждой видеокамеры, перетаскивая нужные модули мышью. Камеры определяются автоматически, начальная настройка не требуется. Есть версии для Windows, Linux, Mac OS и мобильных платформ.
Программа работает с разнообразными моделями аналоговых и IP-камер, USB и Wi-Fi камерами, PTZ-камерами. Пользователи получают полноценный удаленный доступ к системе, в том числе с мобильных устройств. Можно наблюдать за обстановкой в реальном времени, просматривать архивы, подключать и отключать видеокамеры и даже добавить видеопоток (или динамически изменяемые скриншоты) на свой сайт. При обнаружении подозрительных событий отправляется SMS и сообщение с прикрепленными изображениями и видео по электронной почте, загружаются данные на FTP-сервер, запускается сирена и сигнализация, проигрывается звуковой файл на компьютере. Детектор движения поддерживает зоны любого размера и формы. Защита от ложных срабатываний обеспечивает надежную работу системы. Программа функционирует в скрытом режиме. Видео сохраняется в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG.
Сервис «ретранслятор» позволяет получать доступ к удаленным устройствам из локальной сети, не имея внешнего IP-адреса. А облачный сервис Xeoma Cloud дает возможность хранить информацию и мониторить обстановку в облаке. ПО построено на архитектуре «клиент-сервер». Xeoma сервер обрабатывает источники сигнала (видеокамеры), а клиент служит для просмотра видео и связи с сервером. Лицензия приобретается лишь на сервер, независимо от того, сколько клиентских частей к нему подключается. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новое программное обеспечение Xeoma. Это удобное ПО с мощным функционалом, которое упрощает работу с системами видеонаблюдения.
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