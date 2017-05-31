Новый бренд SLT в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 15.06.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда SLT.

Продукция нового бренда SLT включает в себя световые охранно-пожарные извещатели (световые табло) и светильники аварийного освещения. Это недорогие, удобные и долговечные устройства.

Охранно-пожарные извещатели SLT указывают направление эвакуации в случае опасности, а кроме того, используются в качестве информационных табло. Они изготавливаются из прочного пластика. Благодаря равномерной подсветке надписи и применению сверхярких светодиодов информация легко воспринимается. Выпускаются модели с питанием от 12В, 24В и 220В. В корпус встроена звуковая сирена и резервный источник питания от аккумуляторов. Малое энергопотребление обеспечивает автономную работу до 10 часов. Мощность звуковой сирены составляет 100 дБ. Информационную надпись легко поменять: табличка держится при помощи защелок на корпусе. Информация на табличке может быть произвольной — текст на любом языке или графика. Оповещатель крепится к поверхности саморезами, которые закрываются заглушками. Устройство можно эксплуатировать при температуре от -30 до +55 град. Цельсия.

Светильники аварийного освещения SLT — это автономные устройства. В них установлены герметичные литий-ионные или свинцово-кислотные аккумуляторы. Светильники включаются автоматически, когда пропадает напряжение в электрической сети. При появлении напряжения отключаются и переходят в режим зарядки. Выпускаются модели с 30, 60 и 90 светодиодами, создающие световой поток 75, 200 и 300 люмен, соответственно. Предусматривается защита от глубокого разряда и перезаряда аккумуляторов. Светодиоды обеспечивают хорошее освещение при минимальном энергопотреблении. Время автономной работы светильников составляет от четырех до двадцати часов, в зависимости от мощности. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые световые охранно-пожарные извещатели (световые табло) и светильники аварийного освещения торговой марки SLT.