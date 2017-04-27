Новый бренд Provision-ISR в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 05.05.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Provision-ISR.

Provision-ISR это израильский разработчик и производитель систем видеонаблюдения. Выпускаются IP-регистраторы и IP-видеокамеры, аналоговые камеры и видеорегистраторы стандарта AHD, компактные ЖК мониторы и программное обеспечение.

IP-видеокамеры серии PnV (Plug and View) разрешением 1 Мп для улиц и помещений рассчитаны на максимально простое подключение. Для запуска системы наблюдения в работу достаточно подать питание на видеокамеру и отсканировать QR-код при помощи смартфона или планшета. Встроенные микрофоны обеспечивают трансляцию со звуком. Видеокамеры оснащаются Wi-Fi модулями, датчиками движения, поддерживают запись видео на карту памяти. Большинство моделей оснащаются поворотными механизмами и широкоугольными объективами. Предлагаются также профессиональные IP-видеокамеры Provision-ISR разрешением 3-5 Мп. Они способны работать при освещенности всего 0.005 Лк. Аппаратное расширение динамического диапазона позволяет наблюдать за ярко освещенными и затененными объектами одновременно. При этом контрастность изображения выравнивается. Цифровое подавление шума обеспечивает получение цветного изображения при слабом освещении. Среди сетевых камер разрешением 1.3-2 Мп представлены PTZ-модели с мощным зумом и ИК-подсветкой, уличные антивандальные видеокамеры в купольных и цилиндрических корпусах.

К IP-видеорегистраторам Provision-ISR можно подключить от 4 до 64 видеокамер. Благодаря поддержке облачного сервиса, упрощается настройка системы наблюдения. Компрессия изображения с использованием видеокодеков H.264 и H.265 дает возможность хранить архивы за продолжительное время. Видеокамеры стандарта AHD передают изображение качества Full HD по коаксиальному кабелю в реальном времени на расстояние до 300-400 метров. Охранные мониторы Provision-ISR — это модели с диагональю экрана от 7 до 10 дюймов, а также компактные тест-мониторы для монтажа и настройки видеокамер. Большое количество видеовходов позволяют подключать их к любым типам регистраторов. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на оборудование нового бренда Provision-ISR. С его помощью можно создавать системы наблюдения для дома, офиса и улицы, как простые, так и профессиональные.