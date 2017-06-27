Новый бренд Oco в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» сообщает о поступлении в продажу оборудования нового бренда Oco.

Новое оборудование Oco поддерживает популярный облачный сервис видеонаблюдения Ivideon, что упрощает настройку, доступ к архивам и мониторингу обстановки. Предлагаются IP-камеры разрешением 2 Мп, транслирующие видео качества Full HD (1920x1080) в реальном времени. Они не требуют внешнего статического IP-адреса для работы. Изображение кодируется в формате H.264. Благодаря хорошей компрессии, исходящий трафик камер на 30-50% меньше, чем при использовании других видеокодеков.

Интересна модель Oco 2 — облачная Wi-Fi видеокамера в оригинальном корпусе с магнитным креплением. Она оборудована микрофоном и динамиком, автоматически реагирует на подозрительные события и отправляет уведомления владельцу на почту или смартфон. Для подключения достаточно показать камере код с экрана смартфона и ввести пароль от Wi-Fi. Многие IP-видеокамеры Oco поддерживают технологию PoE, что позволяет подавать на них питание дистанционно. Модели, построенные на матрицах Sony Exmor, обладают превосходной чувствительностью в видимом и инфракрасном диапазонах, отличаются хорошей цветопередачей.

Видеорегистраторы Oco тоже интегрируются с сервисом Ivideon. Это гибридные модели в компактных корпусах, осуществляющие запись с камер стандартов IP и AHD. Поддерживается как локальная запись видео на жесткие диски, так и удаленное хранение данных в облаке. Доступ к архивам и мониторинг возможны из любой точки мира — со смартфона или компьютера. Сервис Ivideon позволяет создавать системы наблюдения любого масштаба, будь то несколько камер небольшом офисе или магазине или несколько тысяч камер в крупной торговой сети. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на оборудование для видеонаблюдения нового бренда Oco. Поддержка облачных технологий позволяет строить простые, удобные и надежные системы охранного наблюдения.