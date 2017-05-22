Новый бренд Maxi-cam в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 25.05.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Maxi-cam.

В ассортименте нового бренда Maxi-cam представлены аналоговые и сетевые видеокамеры и регистраторы, с также устройства для записи и наблюдения формата AHD.

Стандартные аналоговые CVBS камеры — простые, надежные и недорогие модели. Они построены на CMOS матрицах с высокой чувствительностью. Разрешающая способность составляет 720 ТВЛ. Предлагаются модели с фиксированными и вариофокальными объективами, с инфракрасной подсветкой, с высоким соотношением сигнал/шум. Если требуется более высокое разрешение, стоит обратить внимание на видеокамеры стандарта AHD. Они передают видео HD качества по коаксиальной линии на расстояние до 300-400 м, просты в использовании. Наблюдение ведется в реальном времени. Изображение не сжимается и передается без задержек. Даже при значительном удалении камер от пункта наблюдения оно остается очень четким. Инфракрасная подсветка позволяет контролировать обстановку при полном отсутствии видимого освещения. Выпускаются модели для уличного наблюдения и для установки в помещениях.

AHD видеорегистраторы Maxi-cam записывают видеоизображение в разрешении до 720p. Они совместимы с видеокамерами любых производителей. Могут работать в гибридном режиме, осуществляя дополнительно запись с IP-видеокамер. Для контроля обстановки служат HDMI мониторы. Предоставляется удаленный доступ к «живому видео» для пользователей мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS. IP-видеокамеры Maxi-cam — это цилиндрические и купольные модели разрешением 1-1.3 Мп. Благодаря поддержке протокола ONVIF, они совместимы с разнообразным сетевым оборудованием. Компрессия видеоизображения осуществляется с использованием алгоритма H.264. За счет этого уменьшается объем исходящего трафика, а файлы занимают меньше места при последующей записи на жесткие диски сетевых видеорегистраторов. Поддерживается облачный сервис, что упрощает доступ к видео, настройку и управление системой наблюдения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание оборудование для видеонаблюдения нового бренда Maxi-cam. С его помощью можно создавать современные системы видеонаблюдения высокого разрешения.