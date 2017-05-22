Новый бренд Maxi-cam в ТД «Лидер-СБ»
Новый бренд Maxi-cam в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.05.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Maxi-cam.
В ассортименте нового бренда Maxi-cam представлены аналоговые и сетевые видеокамеры и регистраторы, с также устройства для записи и наблюдения формата AHD.
Стандартные аналоговые CVBS камеры — простые, надежные и недорогие модели. Они построены на CMOS матрицах с высокой чувствительностью. Разрешающая способность составляет 720 ТВЛ. Предлагаются модели с фиксированными и вариофокальными объективами, с инфракрасной подсветкой, с высоким соотношением сигнал/шум. Если требуется более высокое разрешение, стоит обратить внимание на видеокамеры стандарта AHD. Они передают видео HD качества по коаксиальной линии на расстояние до 300-400 м, просты в использовании. Наблюдение ведется в реальном времени. Изображение не сжимается и передается без задержек. Даже при значительном удалении камер от пункта наблюдения оно остается очень четким. Инфракрасная подсветка позволяет контролировать обстановку при полном отсутствии видимого освещения. Выпускаются модели для уличного наблюдения и для установки в помещениях.
AHD видеорегистраторы Maxi-cam записывают видеоизображение в разрешении до 720p. Они совместимы с видеокамерами любых производителей. Могут работать в гибридном режиме, осуществляя дополнительно запись с IP-видеокамер. Для контроля обстановки служат HDMI мониторы. Предоставляется удаленный доступ к «живому видео» для пользователей мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS. IP-видеокамеры Maxi-cam — это цилиндрические и купольные модели разрешением 1-1.3 Мп. Благодаря поддержке протокола ONVIF, они совместимы с разнообразным сетевым оборудованием. Компрессия видеоизображения осуществляется с использованием алгоритма H.264. За счет этого уменьшается объем исходящего трафика, а файлы занимают меньше места при последующей записи на жесткие диски сетевых видеорегистраторов. Поддерживается облачный сервис, что упрощает доступ к видео, настройку и управление системой наблюдения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание оборудование для видеонаблюдения нового бренда Maxi-cam. С его помощью можно создавать современные системы видеонаблюдения высокого разрешения.
Новости участников портала
Новый тепловизор наблюдения марки GANZ с множеством аналитических модулей для регистрации активностей на дистанциях до 770 м
Новости участников портала \\ 25.05.2017 12:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Термокожух новых IP-тепловизоров GANZ позволяет электронике стабильно работать при уличных температурах от -40 до 60 °С, а его исполнение по классу защиты IP66 обеспечивает эксплуатацию в условиях повышенной запыленности и при влажности до 85%.
Tantos и компания «Видеоглаз» анонсируют вызывные панели iPanel 2 для 2 и 4 абонентов
Новости участников портала \\ 25.05.2017 12:19 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новое исполнение популярных вызывных панелей Tantos iPanel 2 рассчитано на двух и на четырех абонентов, а купить эти панели можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Новинки предназначены в основном для монтажа на общие тамбурные двери в подъездах многоквартирных домов. Корпуса iPanel 2 изготовлены из металла, а рядом с каждой кнопкой вызова есть специальное окошко для указания фамилии жильца или номера квартиры.
Компания TerraLink получила специальную награду HID Global за лучшие показатели продаж в Казахстане в 2016 году
Новости участников портала \\ 24.05.2017 19:01 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
По итогам 2016 года представительство компании TerraLink в Средней Азии и Закавказье получило награду компании HID Global за лучшие показатели продаж в Казахстане. Этот успех подтверждает высокую экспертную компетенцию TerraLink и репутацию надежного партнера мирового лидера рынка идентификации.
Архитектура и возможности СКУД SIGUR – на «Мастер-классах профессионалов безопасности 2017»
Новости участников портала \\ 24.05.2017 17:06 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Что такое СКУД SIGUR, или контроль доступа по-российски: гибкая архитектура, многоступенчатая защита данных, широчайшие интеграционные возможности и множество способов идентификации, включая биометрию. Все это, а также многое другое (использование СКУД SIGUR для учета рабочего времени или, к примеру, для объединения с алкотестированием) будет в докладе представителя SIGUR на «Мастер-классах профессионалов безопасности 2017».
«АРМО-Системы» представлена цилиндрическая IP-камера M2026-LE от AXIS с обзором 130°, разрешением 4 Мп и ИК-подсветкой
Новости участников портала \\ 24.05.2017 13:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
4-мегапиксельный сенсор новой цилиндрической модели создает «картинку» с высокой детализацией, оптимальной для распознавания лиц, автомобильных номеров, небольших предметов в руках людей и т.д.
«Технодом» по франшизе с «Видеоглазом» - низкие цены на безопасность сотен брендов
Новости участников портала \\ 24.05.2017 11:44 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
После заключения партнерского соглашения «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» липецкая компания «Технодом» гарантирует покупателям низкие цены и высокое качество оборудования безопасности нескольких сотен российских и зарубежных торговых марок. Знакомство с ассортиментом лучше всего начать с созданного в рамках франшизы сайта «Технодома», где размещен полный каталог партнерских товаров.
Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.05.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Polyvision PS-IP4-Z20 v.3.1.4 и PS-IP2-Z20 v.3.6.4.
Обновление микропрограмм контроллеров SIGUR
Новости участников портала \\ 23.05.2017 17:47 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород
Компания «ПромАвтоматика», разработчик и производитель системы SIGUR, выпустила обновление микропрограмм для всей линейки своих контроллеров СКУД.
Возобновляем еженедельные бесплатные обучающие семинары
Новости участников портала \\ 23.05.2017 16:42 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва
Спешим сообщить вам, что «РусГард» возобновляет свои еженедельные бесплатные обучающие семинары.
Охрана и мониторинг крупных городских предприятий
Новости участников портала \\ 23.05.2017 14:08 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Безопасность и антитеррористическая защита крупных городских предприятий и объектов городской инфраструктуры – этой актуальной теме посвящен №2-2017 журнала “Алгоритм безопасности”.
Другие новости
Новый тепловизор наблюдения марки GANZ с множеством аналитических модулей для регистрации активностей на дистанциях до 770 м
АРМО-Системы \\ 25.05.2017 12:27
Tantos и компания «Видеоглаз» анонсируют вызывные панели iPanel 2 для 2 и 4 абонентов
ВИДЕОГЛАЗ \\ 25.05.2017 12:19
Новый бренд Maxi-cam в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 25.05.2017 11:15
Новости
Опубликован видеоотчет о конференции PROIPvideo2017
Выставки \\ 25.05.2017
Очень скоро начнем подготовку к PROIPvideo2018. До встречи на PROIPvideo2018!
ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – в центре внимания экспертов по безопасности банков
Выставки \\ 23.05.2017
Руководители департаментов безопасности крупнейших банков России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.
ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков
Выставки \\ 22.05.2017
Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.
Статьи
Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".
Защита информации \\ Мультиформатный ПЦН "АНГАР-А" полностью защищен не только от Wanna Cry, но и любых других вирусных угроз.
Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana
Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.
СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec
Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.