Новый бренд BSP Security в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 10.01.2017 10:52 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования для видеонаблюдения нового бренда BSP Security.

Компания BSP Security — это российский производитель сетевых камер для видеонаблюдения. Она выпускает также NVR видеорегистраторы, PoE коммутаторы, серверы и сопутствующую продукцию для создания систем наблюдения на крупных и небольших объектах (магазины, коттеджи). Еще совсем недавно повсеместно использовались простые аналоговые видеокамеры. Сегодня же именно цифровое видеонаблюдение позволяет строить интегральные комплексные системы безопасности, совмещая аналитические программные модули с высокотехнологичными аппаратными решениями. BSP Security предлагает современные цифровые решения в области IP видеонаблюдения.

Начало производственной деятельности компании было положено в Азии. В 2016 г. сборочные линии переместились в Россию, где объединились инженерные и производственные подразделения компании. Крупноузловая сборка оборудования организована на собственных производственных линиях, что обеспечивает полный контроль над процессом производства. Выпускаются IP-камеры разрешением от 1.3 Мп (960p) до 4К (3000p), PTZ-камеры, BOX-камеры, Wi-Fi камеры; видеорегистраторы с поддержкой современных протоколов компрессии видео и облачных сервисов; PoE коммутаторы и видеосерверы. Все IP-камеры и другие сетевые устройства соответствуют стандарту ONVIF, что гарантирует совместимость с оборудованием и программным обеспечением других производителей.

Компания постоянно совершенствует оборудование, разрабатывает новые модели цифровых камер, работает над улучшением программной и аппаратной частей видеокамер. И при этом не стремится к сомнительной экономии за счет снижения надежности. Оборудование многократно тестируется в течение всего производственного цикла, а готовые камеры проходят серьезную проверку на отказоустойчивость. На все IP-камеры с логотипом BSP Security предоставляется гарантия пять лет. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на оборудование нового бренда BSP Security — надежное, тщательно протестированное и отвечающее самым современным стандартам в области охранного видеонаблюдения.