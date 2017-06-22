Новый бренд Amatek в ТД «Лидер-СБ»
Новый бренд Amatek в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.06.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Amatek.
Amatek это российская компания, которая занимается разработкой и производством надежных и доступных систем безопасности. Продуктовая линейка Amatek включает в себя мегапиксельные объективы, гибридные видеорегистраторы и мультиформатные телевизионные камеры, IP-оборудование высокого разрешения, PTZ камеры.
Видеокамеры высокого разрешения оснащаются детекторами движения, поддерживают функции цифровой обработки изображения (цифровое шумоподавление, расширение динамического диапазона). Благодаря функции «defog», они формируют четкое изображение в условиях тумана или задымления. Amatek предлагает современные мультиформатные видеорегистраторы, поддерживающие запись с видеокамер стандартов AHD, TVI, CVI, CVBS и IP камер с разрешением до 4 Мп. Они оснащаются видеовыходом HDMI, что позволяет просматривать видео высокого разрешения без потери качества. IP-коммутаторы поддерживают технологию PoE и позволяют передавать видеотрафик на расстояние до 250 метров. Есть возможность создавать подсети VLAN, повышающие безопасность системы IP-наблюдения. Передача осуществляется по витой паре и оптико-волоконному кабелю.
Мультиформатные видеокамеры Amatek стандартов AHD, TVI, CVI передают видео разрешением 2 Мп в реальном времени, без сжатия и без задержек на расстояние до 300-400 м. Передача ведется по обычному коаксиальному кабелю. CMOS матрицы Sony обеспечивают высокую детализацию и точную передачу цветов при минимальной освещенности. Скоростные поворотные видеокамеры оснащаются мощными трансфокаторами с автофокусировкой. Интеллектуальная инфракрасная подсветка обеспечивает наилучшие условия наблюдения. Ее мощность автоматически меняется в зависимости от расстояния до объектов. Amatek выпускает мегапиксельные CS объективы и миниатюрные объективы с креплением M12. Есть длиннофокусные модели для съемки удаленных объектов. ИК-коррекция позволяет вести наблюдение, как днем, так и ночью с инфракрасной подсветкой без размывания изображения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на оборудование нового бренда Amatek. Оно отвечает современным требованиям к системам видеонаблюдения и поддерживает самые последние технологии работы с изображением.
Новости участников портала
Satel и компания «Видеоглаз» анонсируют беспроводные ИК + СВЧ охранные датчики AOD-200
Новости участников портала \\ 26.06.2017 07:32 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новости участников портала \\ 23.06.2017 16:25 \\ IDIS \\ г.Москва,
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Новости участников портала \\ 23.06.2017 16:09 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
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Новости участников портала \\ 23.06.2017 13:32 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва
Дмитрий Галочкин: общественные институты и СМИ должны активнее подключаться к борьбе со взяточничеством
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Новости участников портала \\ 23.06.2017 10:13 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Ключи-заготовки Tantos RW1990 iButton TS предназначены для копирования электронных ключей с возможностью многократной перезаписи. Копирование нужно производить на устройствах-дубликаторах, и после окончания процесса записи ключ-заготовка станет полной копией оригинала. Для удобства пользования ключи Tantos RW1990 iButton TS вставлены в черные пластиковые держатели, а купить новинки можно по низкой цене в компании «Видеоглаз».
IT исследование: только 26% компаний готовы отразить хакерские и вирусные атаки
Новости участников портала \\ 22.06.2017 18:12 \\ LV Systems \\ Санкт-Петербург
Организации стараются использовать комплексный подход к обеспечению ИБ, однако в большинстве компаний до сих пор не уделяется достаточного внимания контролю за действиями пользователей и безопасности конфиденциальных данных.
Мультиформатная скоростная купольная камера STC-HDT3918 от Smartec
Новости участников портала \\ 22.06.2017 16:21 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
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Новый гибридный видеорегистратор Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.06.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Infinity VRF-HD1624M.
SC&T и компания «Видеоглаз» представляют PoE инжектор IP06I90 и PoE сплиттер IP06S60-12
Новости участников портала \\ 22.06.2017 06:59 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые PoE устройства торговой марки SC&T - инжектор IP06I90 и сплиттер IP06S60-12 можно использовать в видеонаблюдении как по отдельности, так и в паре. PoE мощность инжектора IP06I90 составляет 90 Вт, сплиттера IP06S60-12 – 60 Вт, дальность передачи сигнала у обоих устройств – до 100 метров, а приобрести эти новинки в компании «Видеоглаз» по низкой цене можно уже сегодня.
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Форум All-over-IP 2017 усиливает тему управления идентификацией (idenitity and access management).
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