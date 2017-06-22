Новый бренд Amatek в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 26.06.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Amatek.

Amatek это российская компания, которая занимается разработкой и производством надежных и доступных систем безопасности. Продуктовая линейка Amatek включает в себя мегапиксельные объективы, гибридные видеорегистраторы и мультиформатные телевизионные камеры, IP-оборудование высокого разрешения, PTZ камеры.

Видеокамеры высокого разрешения оснащаются детекторами движения, поддерживают функции цифровой обработки изображения (цифровое шумоподавление, расширение динамического диапазона). Благодаря функции «defog», они формируют четкое изображение в условиях тумана или задымления. Amatek предлагает современные мультиформатные видеорегистраторы, поддерживающие запись с видеокамер стандартов AHD, TVI, CVI, CVBS и IP камер с разрешением до 4 Мп. Они оснащаются видеовыходом HDMI, что позволяет просматривать видео высокого разрешения без потери качества. IP-коммутаторы поддерживают технологию PoE и позволяют передавать видеотрафик на расстояние до 250 метров. Есть возможность создавать подсети VLAN, повышающие безопасность системы IP-наблюдения. Передача осуществляется по витой паре и оптико-волоконному кабелю.

Мультиформатные видеокамеры Amatek стандартов AHD, TVI, CVI передают видео разрешением 2 Мп в реальном времени, без сжатия и без задержек на расстояние до 300-400 м. Передача ведется по обычному коаксиальному кабелю. CMOS матрицы Sony обеспечивают высокую детализацию и точную передачу цветов при минимальной освещенности. Скоростные поворотные видеокамеры оснащаются мощными трансфокаторами с автофокусировкой. Интеллектуальная инфракрасная подсветка обеспечивает наилучшие условия наблюдения. Ее мощность автоматически меняется в зависимости от расстояния до объектов. Amatek выпускает мегапиксельные CS объективы и миниатюрные объективы с креплением M12. Есть длиннофокусные модели для съемки удаленных объектов. ИК-коррекция позволяет вести наблюдение, как днем, так и ночью с инфракрасной подсветкой без размывания изображения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на оборудование нового бренда Amatek. Оно отвечает современным требованиям к системам видеонаблюдения и поддерживает самые последние технологии работы с изображением.