Новый блок питания Germikom в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 27.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового блока питания Germikom M-5000.

Блок питания Germikom M-5000 - это уличный стабилизированный блок питания в герметичном корпусе. Выходное напряжение регулируется в диапазоне 12...15 В. Импульсный принцип преобразования энергии обеспечивает высокий КПД блока питания. Дроссельные элементы и трансформаторы работают на высокой частоте, что позволяет многократно уменьшить их размеры. А коммутационные элементы — тиристоры и транзисторы — рассеивают меньшую мощность и не требуют массивных радиаторов для охлаждения. Таким образом, устройство обладает компактными размерами и при этом достаточно мощное: максимально допустимый токи нагрузки — до 5 А. Диапазон входного переменного напряжения — 100...240 В.

Импульсный стабилизированный источник напряжения предназначен для работы с уличными видеокамерами, в том числе, с инфракрасной подсветкой. К нему можно подключать видеокамеры в помещениях, обладающие большим током потребления, а также уличные ИК-прожекторы, электромагнитные и электромеханические замки, инфракрасные уличные извещатели, радиоканальные извещатели, светодиодные фонари. Герметичный корпус с классом защиты IP66 надежно защищает электронику от пыли и влаги. Клеммные выводы герметизированы, по контуру крепления крышки корпуса проложен уплотнитель. Блок питания можно использовать в неотапливаемых помещениях и на улице. Он исправно работает при температуре до -45 град. Цельсия. Кабельные гермовводы рассчитаны на использование кабеля круглого сечения. При установке блока они должны быть расположены внизу, чтобы сохранялась максимальная герметичность.

Встроенная автоматика защищает от переполюсовки, короткого замыкания, повышения напряжения на выходе при возникновении неисправности в самом блоке и от перегрева. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на современный стабилизированный источник напряжения Germikom M-5000 для оборудования систем видеонаблюдения — надежный, компактный, уверенно работающий в широком температурном диапазоне.