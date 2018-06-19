Новый биометрический IP-терминал Suprema BioLite N2 для наружной установки

Новости участников портала \\ 11.09.2018 20:51 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

TerraLink представляет уличный биометрический IP-терминал последнего поколения Suprema BioLite N2.

IP-терминал BioLite N2 сочетает в себе все лучшее от моделей Suprema BioLite Net и BioEntry W2: пыле- и водозащищенный корпус, клавиатуру для управления устройством и ввода PIN-кода, а также новейший оптический сенсор OP6.

Быстрое и точное распознавание отпечатков

Мощный процессор 1,2 гГц позволяет сравнивать до 20 000 шаблонов отпечатков/секунду. Идентификация в помещении происходит в 5 раз точнее, чем у устройств прошлого поколения.

Стабильная идентификация в неблагоприятных условиях

IP67

от -20°C до +50°C

распознает влажные, замерзшие или пересушенные пальцы

подсветка клавиатуры

Поддержка различных форматов RFID-карт, NFC и BLE

Модель BLN2-OAB полностью совместима с технологиями HID multiCLASS и большинством RFID-технологий. BLN2-ODB поддерживает высокие и низкие частоты, а также технологии EM и MIFARE. Обе модели поддерживают NFC и BLE. Доступна мультифакторная идентификация по трем признакам.

Программное обеспечение

BioLite N2 работает с ПО Suprema BioStar 2 и TerraID.

Простота установки и настройки

Благодаря легкой настройке через меню устройства, Интегрированную Систему Комплексной Безопасности возможно построить прямо на объекте. TerraLink приглашает инсталляторов участвовать в партнерской программе ИСКБ TerraID.

Для заказа устройства обращайтесь к менеджерам Департамента Дистрибуции TerraLink.