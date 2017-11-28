Новости участников портала \\ 04.12.2017 17:25 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

Компания Sigur с 4 декабря 2017 года работает в новом офисе по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская, 18б – бизнес-центр «Esquire».

Компания Sigur с 4 декабря 2017 года работает в новом офисе по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская, 18б – бизнес-центр «Esquire».





Технический отдел компании расположен на 14 этаже. Отдел по работе с клиентами - счета, отгрузки, выдача товара – на 9 этаже (при выходе из лифта нужно повернуть налево, последняя дверь по левой стороне коридора). На входе в бизнес-центр необходимо предъявить удостоверение личности.

Контакты компании остаются прежними: 8-800-700-31-83, +7-495-665-30-48.

Вблизи бизнес-центра «Esquire» находится крупная транспортная развязка, проходят важные городские магистрали, в том числе Московское шоссе.

Ближайшая станция метро – «Московская». Добраться до нее пешком можно за 5-7 минут. Кроме того, в пешей доступности расположены Московский вокзал, отель. Рядом с бизнес-центром есть парковка.