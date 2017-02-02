Новое устройство трёхступенчатой грозозащиты SC&T в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:32 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового 16-канального устройства трехступенчатой грозозащиты SC&T SP016HDT.

Устройство трехступенчатой грозозащиты SC&T SP016HDT предназначено для работы в цепях видеосигналов HDCVI/HDTVI/AHD. Грозозащита нужна, чтобы предотвратить выход из строя оконечного оборудования систем наблюдения — видеокамер и видеорегистраторов.

Новинка оберегает видеокамеры, подключенные по «витой паре» от скачков напряжения, вызванных грозовыми разрядами, импульсных помех, возникающих при ударах молний или менее существенных, но все же опасных для оборудования импульсных помех, которые нередки при коммутации близко расположенных индуктивных нагрузок. Защита от выбросов высоких энергий осуществляется при помощи газовых разрядников, а при помехах малой и средней мощности используются TVS-диоды. Для подключения устройства грозозащиты служат четыре 8-пиновых клемных колодки (по две на вход и выход), что позволяет подключать до 16 видеокамер или несколько многоканальных видеорегистраторов. Защита осуществляется по двум или четырем парам линий передачи данных, выполненных витой парой Cat 5e. Суммарный разрядный ток линия-линия достигает 15 кА, время отклика — меньше 1 наносекунды.

Полоса пропускания устройства составляет 60 МГц, что позволяет передавать сигналы без потери разрешения и искажений цветности: и яркостная, и цветностная составляющие сигналов беспрепятственно проходят на выход. Минимальные вносимые потери (0.8 дБ) обеспечивают надежную работу подключенного оборудования. Устройство предназначено для эксплуатации в уличных условиях, при температуре от -40 до +85 град. Цельсия. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обязательно использовать устройство грозозащиты SC&T SP016HDT в системах охранного видеонаблюдения с приемопередатчиками HDCVI / HDTVI / AHD. Оно обеспечивает повышенную защиту видеокамер, видеорегистраторов и другого оконечного оборудования, подключаемого по витой паре.