Новости участников портала \\ 21.12.2016 13:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Универсальные в установке, новые кнопки выхода Smartec могут монтироваться двумя способами: врезным или накладным, в зависимости от особенностей монтажной поверхности и требований безопасности на конкретном объекте.

В семействе устройств Smartec для систем контроля доступа появилась кнопка запроса на выход ST-EX033L, которая отличается особой прочностью корпуса, выполненного из нержавеющей стали, высокой степенью герметичности в соответствие с классом IP68 и надежной работой в диапазоне температур от -35°С до +55°С. Новая металлическая кнопка выхода использует пьезоэлемент и, по сравнению с другими контактными аналогами, имеет в два раза больший ресурс срабатываний, составляющий свыше 1 000 000 циклов. Более того, ST-EX033L рассчитана на установку как врезным, так и накладным способом, в том числе и на металлические поверхности, снабжена двухцветной индикацией состояния и совместима с различными электрозамками.

Простые и удобные в использовании, металлические кнопки ST-EX033L не имеют подвижных частей, что делает их герметичными и устойчивыми к внешним воздействиям. В качестве чувствительного компонента новая металлическая кнопка выхода снабжена пьезоэлементом, деформация которого приводит к возникновению электрического импульса, преобразуемого электронной схемой в сигнал для замыкания выходных контактов. Такие пьезоэлектрические кнопки имеют достаточно большой ресурс срабатываний, который в 2 раза превышает ресурс аналогов и составляет около 1 млн. циклов, поэтому их рекомендуется устанавливать на объектах с высокой проходимостью.

Стильные и надежные в работе, кнопки выхода ST-EX033L имеют металлический корпус из нержавеющей стали, работоспособны в диапазоне температур от -35° до +55° С и полностью соответствуют классу пыле-/влагозащиты IP68, что характерно для устройств, предназначенных для уличных условий эксплуатации. С такими характеристиками металлическая кнопка выхода сможет работать долгое время при переменных внешних условиях, благодаря чему ее можно размещать вблизи дверей выходов из офисных зданий, медицинских и образовательных учреждений, жилых домов и др. При этом для удобства пользователей металлическая кнопка ST-EX033L снабжена светодиодным индикатором срабатывания.

Универсальные в установке, новые кнопки выхода Smartec могут монтироваться двумя способами: врезным или накладным, в зависимости от особенностей монтажной поверхности и требований безопасности на конкретном объекте. В первом случае, сама металлическая кнопка выхода с электронным блоком помещается в предварительно подготовленное углубление, а ее декоративная пластина, которая также выполняет защитную функцию, крепится заподлицо со стеной. Накладной монтаж ST-EX033L может выполняться, например, на металлическую поверхность, для чего используется опциональный адаптер ST-EX030AD. При этом для питания кнопки требуется источник постоянного тока с напряжением 12 В, а ее мощность потребления не превышает 30 мА.

Работа Smartec ST-EX033L возможна в составе, как сетевых систем контроля доступа, так и автономных. При этом металлическая кнопка выхода обеспечивает разблокировку любых электронных и электромеханических замков, например, соленоидного замка Smartec ST-DB090T. Этот замок оснащен вращающимся металлическим ригелем диаметром 16 мм, таймером задержки запирания и может устанавливаться на металлические и деревянные двери различных типов: открывающихся внутрь, наружу или маятниковых. Как правило, кнопка выхода располагается в непосредственной близости от двери и обеспечивает беспрепятственный выход без необходимости идентификации личности.

Новые металлические кнопки выхода Smartec ST-EX033L уже поступили на российский рынок, а их розничная цена составляет 18 USD. Для получения дополнительной информации на эти и другие контактные кнопки торговой марки Smartec обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по многоканальному телефону (495) 787-3342 отдела продаж компании «АРМО-Системы», официального российского поставщика оборудования Smartec, либо в региональные офисы «АРМО».