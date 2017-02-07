Новости участников портала \\ 13.02.2017 13:22 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокая скорость распознавания отпечатков пальцев, составляющая менее 1 секунды, позволяет использовать новые биометрические терминалы на объектах с большим человекопотоком, например, для контроля доступа в крупных офисных центрах, на предприятиях и т.п.

Французская компания Safran выпустила мощные биометрические терминалы-считыватели Sigma, которые используют оптический сканер отпечатков пальцев увеличенного размера и высокоточный цифровой алгоритм распознавания. В новинки установлен 5” сенсорный дисплей с виртуальной клавиатурой и интерактивным функционалом, а также камера, микрофон и динамик, благодаря чему биометрическая идентификация на базе MorphoAccess Sigma может быть дополна видеотелефонией. Важно отметить, что эти терминалы имеют высокую точность идентификации, встроенную память на 3 000 — 10 000 записей, защиту от пыли/влаги по классу IP65 и совместимы со считывателями карт Prox, iClass, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire для идентификации персонала по карте доступа.

Высокая скорость распознавания отпечатков пальцев, составляющая менее 1 секунды, позволяет использовать новые биометрические терминалы на объектах с большим человекопотоком, например, для контроля доступа в крупных офисных центрах, на предприятиях и т.п. Более того, биометрическая идентификация на базе MorphoAccess Sigma отличается повышенной точностью, которую обеспечивают новейшие алгоритмы распознавания папиллярных узоров, разработанные Safran, позволяющие обнаружить на отпечатках пальцев ложные данные, привнесенные шрамами или загрязнениями. Для получения качественного шаблона отпечатка пальца и упрощения его идентификации в новых устройствах используется сканер MSO300 с увеличенной площадью оптического сенсора.

Точная и высокоскоростная биометрическая идентификация в MorphoAccess Sigma может быть дополнена возможностями верификации, для чего новые терминалы необходимо дооснастить считывателями RFID-карт стандартов Prox, iClass, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire. В режиме «Верификация» производится аутентификация персонала не только по отпечаткам пальцев, но и по RFID-картам доступа, что снижает риск ложного пропуска посторонних лиц. Важно отметить, что в новинках реализована защита от использования поддельных отпечатков пальцев, так называемых биометрических муляжей, а также от прохода «под принуждением», за счет чего обеспечивается высокий уровень безопасности точки прохода.

Дополнительным преимуществом MorphoAccess Sigma является поддержка ими видеотелефонной связи с использованием встроенной камеры, микрофона, динамика и дисплея. На базе биометрического терминала Safran видео- и аудиосвязь осуществляются по IP-протоколу, что обеспечивает высокую скорость и качество передаваемых данных. По желанию службы безопасности биометрическая идентификация может сопровождаться одним из двух вариантов работы видеотелефона: вызов или наблюдение. Например, функция вызова полезна для обмена срочными сообщениями, такими, как запрос на удаленное открытие двери, а наблюдение — для визуальной идентификации человека, осуществляющего проход через точку доступа.

При ведении учета рабочего времени средствами биометрического терминала MorphoAccess Sigma можно значительно упростить контроль за персоналом. Для этого на считывателе необходимо запрограммировать до 16 сенсорных функциональных клавиш, а также ввести в память интервалы времени для разрешения доступа персонала и календарь нерабочих праздничных дней. Благодаря этому, на базе Sigma может быть реализована не только биометрическая идентификация, но и учет отработанных каждым сотрудником часов. Все идентификационные данные можно хранить локально на MorphoAccess Sigma, поскольку емкость его журнала превышает 1 млн. записей.

Защита от пыли и влаги по классу IP65 и работоспособность в широком диапазоне температур (от -20°C до 60°C) позволяют устанавливать новый биометрический терминал и в неотапливаемых помещениях. Поскольку биометрическая идентификация сопровождается управлением замками дверей или турникетами, MorphoAccess Sigma оснащен 2 универсальными вводами (включая дверной контроль), 2 универсальными выводами и дверным реле. Для совместимости с оборудованием СКУД сторонних производителей Sigma имеют интерфейс Wiegand (настраиваемый до 512 бит). Встроенный цветной 5” сенсорный дисплей устройства предоставляет доступ к пользовательскому интерфейсу, который можно настроить под требования компании с установкой собственного контента: корпоративного видео, аудио сообщений, обоев и т.д.

Розничная цена на терминалы-считыватели MorphoAccess Sigma для биометрической идентификации по отпечаткам пальцев составляет от 1160 EUR. Для получения дополнительной информации на эти и другие считывающие устройства Safran для биометрических систем контроля доступа обращайтесь по телефону (495) 787-3342 или по электронной почте armosystems@armo.ru в отдел продаж компании «АРМО-Системы» — официального российского дистрибьютора оборудования марки Safran.