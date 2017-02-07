Новое оборудование Tezter в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 14.02.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового тестера Tezter TIP-H-M-4,3.

Tezter TIP-H-M-4,3 это универсальное портативное устройство с тачскрин дисплеем для настройки аналоговых и IP-камер и другого оборудования систем безопасности. Разрешение дисплея составляет 800х400 пикселей при диагонали 4.3 дюйма, благодаря чему он качественно воспроизводит и записывает видеоизображение с современных аналоговых камер стандартов AHD, SDI, TVI и CVI разрешением до 1080p. Наряду с аналоговыми поддерживаются IP-камеры, соответствующие стандарту ONVIF. Продуманный интерфейс, комбинация обычных клавиш и сенсорного управления упрощают работу с тестером. Емкостной сенсорный экран обладает превосходной чувствительностью.

Новинка тестирует параметры локальной сети Ethernet. Поддерживается команда ping, есть возможность трассировки кабелей, измерения напряжения PoE. Кроме того, тестер сам может выступать в роли источника дистанционного питания для видеокамер (12-48 В, 0.5-2 А) и генератора сигнала PAL/NTSC (цветовая шкала). Настраивать видеокамеры с тестером Tezter TIP-H-M-4,3 исключительно удобно. Можно проверять наличие сигнала, устанавливать углы обзора камер, тестировать IP-соединения, измерять пропускную способность сети. Легко оценить качество поступающего аудиосигнала, измерить напряжение PoE или управлять PTZ камерой через встроенный порт RS-485. Встроенный рефлектометр обнаруживает повреждения и дефекты кабельной линии. Wi-Fi модуль упрощает подключение к сети и позволяет просматривать видео с удаленной камеры.

Тестер способен сохранять снимки экрана в формате JPG на карту памяти microSD. Поддерживается 4-кратное увеличение изображения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый видеотестер Tezter TIP-H-M-4,3. Он повышает производительность труда монтажников, экономит время и снижает трудозатраты, позволяет быстро устранять неисправности в аналоговых и IP системах видеонаблюдения.