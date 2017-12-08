Новое оборудование SC&T в ТД «Лидер-СБ»
Новое оборудование SC&T в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.12.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
Новое оборудование SC&T в ТД «Лидер-СБ»
В комплект входят передатчик SC&T HE05CT и приемник SC&T HE05CR сигналов стандарта HDMI по коаксиальной линии. За счет применения технологии DVB-T ВЧ модулирования сигнал передается на расстояние до пятисот метров. И что самое главное, для передачи можно использовать существующие линии кабельного телевидения! Если добавить телевизионные делители и сумматоры, по одному коаксиальному кабелю можно транслировать сигналы девяносто девяти передатчиков. На противоположном конце линии они распределяются между соответствующими девяносто девятью приемниками. Сигналы занимают частотный диапазон от 142 до 950 МГц.
В системах охранного видеонаблюдения новые передатчики позволяют передавать сигналы с видеорегистраторов на телевизоры и мониторы по существующим сетям кабельного телевидения. В качестве источников сигнала выступают аналоговые и сетевые видеорегистраторы (DVR и NVR) и аналогичное оборудование для передачи видеосигналов. Единственное условие — оно не должно использовать алгоритмы защиты широкополосного цифрового содержимого (HDCP). Передатчик может работать и напрямую с телевизором, поддерживающим протокол DVB-T и ручным выбором каналов или совместно с DVBT-приставкой.
Передатчик SC&T HE05CT и приемник SC&T HE05CR подключаются в режимах передачи «точка-точка», «мультиточка-мультиточка» и «точка-мультиточка». Поддерживаются стандарты HDMI 1.3, HDCP 1.4, DVI 1.0. Кодировка видео осуществляется при помощи видеокодека H.264 в разрешении до 1080p, 30 кадров в секунду, аудиосигналы кодируются в формате MPEG2. При необходимости можно подключить локальный HDMI монитор, приобрести ИК-пульт дистанционного управления с приемником ИК-сигнала. Новое оборудование разработано для использования в помещениях.
Конструктив оборудования позволяет устанавливать несколько передатчиков и приемников в 19-дюймовую стойку. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5 В.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультифункциональные устройства SC&T HE05C. Передатчики и приемники HDMI сигналов существенно упростят внедрение систем охранного видеонаблюдения за счет использования существующих коаксиальных линий кабельного телевидения.
Новости участников портала
Устройствами MorphoAccess Sigma теперь можно управлять через ПО «Таймекс»
Новости участников портала \\ 12.12.2017 15:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Интеграция «Таймекс» с биометрическими считывателями MorphoAccess Sigma реализована с использованием средств SDK и предлагается в платной версии программного обеспечения
Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 12.12.2017 14:00 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой двухпотоковой IP-видеокамеры EverFocus EZN-468.
Новый год: правила безопасности
Новости участников портала \\ 12.12.2017 11:29 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Ежегодно по всей стране охранные устройства «Юпитер» помогают предотвращать тысячи краж в период новогодних отпусков.
Адаптер DMX100A для оцифровки координатно-матричных домофонов
Новости участников портала \\ 11.12.2017 17:41 \\ Beward \\ Москва
Преобразователь координатно-матричных домофонов в IP, до 100 (400) абонентов, экстренное сообщение во все трубки, SIP-протокол, видео H.264/MJPEG, 960H (960х576) 25 к/с, аудио дуплекс, RS485, тревожный вход/выход, microSDHC до 32Гб, 12 В (DC)
АЭРОПОРТ МЮНХЕНА И ДОМОДЕДОВО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Новости участников портала \\ 11.12.2017 17:26 \\ WEKEY \\ г. Москва
Аэропорт Мюнхена и Московский аэропорт Домодедово заключили соглашение о партнерстве. Документ был подписан топ-менеджерами двух авиационных хабов, Дмитрием Каменщиком, председателем правления Московской группы аэропорта Домодедово, и президентом аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло.
Новая Full HD уличная видеокамера наблюдения Bosch c IP67, IK10, ИК-подсветкой до 60 м и вариообъективом
Новости участников портала \\ 11.12.2017 16:13 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Новая Full HD уличная видеокамера наблюдения Bosch c IP67, IK10, ИК-подсветкой до 60 м и вариообъективом
Новые AHD-видеокамеры марки GANZ с 2 Мп при 25 к/с и поддержкой CVI-, TVI-, CVBS-форматов
Новости участников портала \\ 11.12.2017 11:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Получать видео высокой четкости (HD) на базе аналоговой системы видеонаблюдения позволяют новые камеры GANZ LCWB-P(E)-4-SN, обеспечивающие высокое качество картинки при невысокой стоимости построения/модернизации системы.
Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 11.12.2017 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Beward B89L2-5230Z40.
Старт продаж IP электронных проходных Gate
Новости участников портала \\ 08.12.2017 19:40 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
Компания «Равелин Лтд» объявляет о начале продаж новой серии электронных проходных Gate-C03 и Gate-C04 на базе бюджетных моделей турникетов Oxgard.
Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 08.12.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой панорамной IP-видеокамеры HikVision DS-2PT3326IZ-DE3 в компактном купольном корпусе.
Другие новости
Новая сетевая антивандальная купольная видеокамера Smartec с 2 Мп, встроенным микрофоном и ИК-прожектором
АРМО-Системы \\ 13.12.2017 12:08
Новое оборудование SC&T в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 13.12.2017 11:09
Новости
В Совете Федерации обсудили готовность 10 VIP-мероприятий деловой программы ТБ Форума 2018
Выставки \\ 13.12.2017
11 декабря в Совете Федерации состоялось очередное заседание Организационного комитета 23-го Международного Форума "Технологии безопасности" под руководством Виктора Бондарева, Председателя Оргкомитета Форума, Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Uber заплатили злоумышленникам $100 000
Информационная безопасность \\ 08.12.2017
Стала известна личность человека, которому Uber заплатил $100 тыс. в 2016 году за то, чтобы он не афишировал факт обнаружения в открытом доступе персональных данных 50 миллионов пользователей сервиса и 7 миллионов водителей.
Статьи
Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.
Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.