Новости участников портала \\ 13.12.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

Новое оборудование SC&T в ТД «Лидер-СБ»

В комплект входят передатчик SC&T HE05CT и приемник SC&T HE05CR сигналов стандарта HDMI по коаксиальной линии. За счет применения технологии DVB-T ВЧ модулирования сигнал передается на расстояние до пятисот метров. И что самое главное, для передачи можно использовать существующие линии кабельного телевидения! Если добавить телевизионные делители и сумматоры, по одному коаксиальному кабелю можно транслировать сигналы девяносто девяти передатчиков. На противоположном конце линии они распределяются между соответствующими девяносто девятью приемниками. Сигналы занимают частотный диапазон от 142 до 950 МГц.

В системах охранного видеонаблюдения новые передатчики позволяют передавать сигналы с видеорегистраторов на телевизоры и мониторы по существующим сетям кабельного телевидения. В качестве источников сигнала выступают аналоговые и сетевые видеорегистраторы (DVR и NVR) и аналогичное оборудование для передачи видеосигналов. Единственное условие — оно не должно использовать алгоритмы защиты широкополосного цифрового содержимого (HDCP). Передатчик может работать и напрямую с телевизором, поддерживающим протокол DVB-T и ручным выбором каналов или совместно с DVBT-приставкой.

Передатчик SC&T HE05CT и приемник SC&T HE05CR подключаются в режимах передачи «точка-точка», «мультиточка-мультиточка» и «точка-мультиточка». Поддерживаются стандарты HDMI 1.3, HDCP 1.4, DVI 1.0. Кодировка видео осуществляется при помощи видеокодека H.264 в разрешении до 1080p, 30 кадров в секунду, аудиосигналы кодируются в формате MPEG2. При необходимости можно подключить локальный HDMI монитор, приобрести ИК-пульт дистанционного управления с приемником ИК-сигнала. Новое оборудование разработано для использования в помещениях.

Конструктив оборудования позволяет устанавливать несколько передатчиков и приемников в 19-дюймовую стойку. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5 В.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультифункциональные устройства SC&T HE05C. Передатчики и приемники HDMI сигналов существенно упростят внедрение систем охранного видеонаблюдения за счет использования существующих коаксиальных линий кабельного телевидения.