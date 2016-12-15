Новое оборудование «Безопасник» в ТД «Лидер-СБ»
Новое оборудование «Безопасник» в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 12.01.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового оборудования — комплектов для аналогового и IP видеонаблюдения «Безопасник».
Комплекты «Безопасник» включают в себя от четырех до шестнадцати видеокамер и видеорегистратор — готовый набор для создания системы видеонаблюдения на улице и в помещении.
В аналоговые комплекты входят камеры разрешением 720p/1080p и гибридные видеорегистраторы, выполняющие запись с видеокамер стандартов CVBS, AHD и TVI. Современные аналоговые видеокамеры транслируют изображение HD качества на расстояние до 500 м по стандартным коаксиальным линиям. Благодаря особенностям технологии, видео остается четким при передаче на значительное расстояние. Дополнительная цифровая обработка видеоизображения радикально повышает качество при слабой освещенности или контрастном освещении, когда в кадр попадают одновременно ярко освещенные и темные объекты. Инфракрасная подсветка позволяет вести наблюдение ночью. Видеорегистраторы ведут запись изображения на жесткие диски в формате H.264. За счет хорошего сжатия, файлы занимают на 30-50% меньше места, чем при использовании других алгоритмов компрессии. Поддерживаются камеры популярных аналоговых форматов и IP-камеры.
Комплекты для IP-видеонаблюдения построены на базе IP-камер ActiveCam и Hikvision разрешением до 4 Мп. Камеры отличаются высокой чувствительностью, оснащаются встроенными датчиками движения, разъемами для подключения карт памяти. Они поддерживают функции цифрового шумоподавления и цифрового расширения динамического диапазона, что обеспечивает четкое изображение при слабой освещенности. Многие модели способны передавать по сети одновременно два видеопотока с различным разрешением, что позволяет оптимизировать сетевой трафик. IP-видеорегистраторы выполняют запись видео на жесткие диски в разрешении до 2 Мп, поддерживают технологию PoE (дистанционное питание по «витой паре»), ведут запись звука и дают возможность устанавливать двусторонний аудиоканал с любой из камер. Для наблюдения за обстановкой служат HDMI и VGA мониторы. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые комплекты для аналогового и сетевого видеонаблюдения «Безопасник». Они позволяют создавать надежные современные системы наблюдения высокого разрешения для улицы, дома, подъезда, гаража, магазина.
Новости участников портала
Компания «Видеоглаз» сообщает: прибор видеоконтроля ЧЕКТВ III HD – теперь на АЗС «Лукойл» и «Роснефть»
Новости участников портала \\ 12.01.2017 12:00 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Видеонаблюдение на автозаправочных станциях «Роснефть» и «Лукойл» легко совместить с контролем кассовых операций с помощью прибора событийного видеоконтроля ЧЕКТВ III HD. Этот прибор, который можно приобрести по низкой цене в компании «Видеоглаз», интегрируется с программным обеспечением АЗС, благодаря чему удается обеспечить надежный контроль операций с купюрами в кассовых точках.
НОВЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVI-IPC34 (3.0-12 ММ) И RVI-IPC34VB (3.0-12 ММ)
Новости участников портала \\ 11.01.2017 12:44 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Данные модели представляют собой купольные камеры видеонаблюдения с вариофокальными объективами 3-12 мм. Матрица в обоих устройствах равна 1/3''. Работа этих камер основана на использовании светочувствительного сенсора 4 Мп.
На рынке появилась IP-камера с WDR и мультипотоковой трансляцией Full HD/H.265 видео от CBC Group
Новости участников портала \\ 11.01.2017 12:33 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Трансляция Full HD видео от IP-камеры возможна при 25 к/с в высокопроизводительном формате сжатия H.265, который значительно снижает «вес» видеопотоков без потери качества и информативности, что удешевляет не только их передачу, но и хранение.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют мультиформатный регистратор AHDR0820QN «5 в 1»
Новости участников портала \\ 11.01.2017 11:31 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый видеорегистратор IPTRONIC AHDR0820QN работает со всеми популярными стандартами видео – AHD, CVI, TVI, IP и аналоговым, то есть на его основе возможно построение видеонаблюдения на основе камер всех этих типов (с разрешением до 5 Мп). Новинка, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеет несколько гибридных режимов работы и обеспечивает совместимость по стандарту ONVIF.
Новый турникет-трипод PERCo в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 11.01.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового турникета-трипода PERCo-TTR-04CW.
Новинка AXIS — малогабаритная уличная камера с ИК подсветкой, Full HD и WDR 115 дБ
Новости участников портала \\ 10.01.2017 16:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Трансляция видео стандарта Full HD в форматах H.264 и M-JPEG возможна при 25 к/с благодаря использованию в уличных камерах 1/2,8-дюймового 2-мегапиксельного КМОП-сенсора с образцовой чувствительностью и высокопроизводительного процессора.
ОБНОВЛЕННЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ RVI-HDR16LB-C V.2 И RVI-R16LA-С V.2
Новости участников портала \\ 10.01.2017 12:35 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Гибридные устройства в металлическом корпусе RVi-HDR16LB-C V.2 и RVi-R16LA-С V.2 представляют собой обновленные модели с улучшенной функциональностью.
ВИДЕОДОМ из Калининграда – широчайший ассортимент безопасности по франшизе с Видеоглазом
Новости участников портала \\ 10.01.2017 11:55 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Более четырехсот торговых марок и более 30 000 позиций предлагает своим клиентам калининградская компания ВИДЕОДОМ. На все эти товары в разделах видеонаблюдение, охрана периметра, пожарная безопасность и др. – действуют самые низкие в регионе цены по партнерскому соглашению «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ».
Новый бренд BSP Security в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.01.2017 10:52 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования для видеонаблюдения нового бренда BSP Security.
На рынок поступили высокопроизводительные видеорегистраторы Smartec с поддержкой WARP
Новости участников портала \\ 09.01.2017 14:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Видеозапись с 5 МР разрешением видеорегистратор осуществляет по каждому задействованному каналу, поэтому может работать совместно с мегапиксельными IP-камерами различных производителей.
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В ноябре 2016 года компания «Домофонные системы», которая входит в число лидеров отечественного рынка, запустила специализированный интернет-магазин.
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
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Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
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