Новое оборудование «Безопасник» в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 12.01.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового оборудования — комплектов для аналогового и IP видеонаблюдения «Безопасник».

Комплекты «Безопасник» включают в себя от четырех до шестнадцати видеокамер и видеорегистратор — готовый набор для создания системы видеонаблюдения на улице и в помещении.

В аналоговые комплекты входят камеры разрешением 720p/1080p и гибридные видеорегистраторы, выполняющие запись с видеокамер стандартов CVBS, AHD и TVI. Современные аналоговые видеокамеры транслируют изображение HD качества на расстояние до 500 м по стандартным коаксиальным линиям. Благодаря особенностям технологии, видео остается четким при передаче на значительное расстояние. Дополнительная цифровая обработка видеоизображения радикально повышает качество при слабой освещенности или контрастном освещении, когда в кадр попадают одновременно ярко освещенные и темные объекты. Инфракрасная подсветка позволяет вести наблюдение ночью. Видеорегистраторы ведут запись изображения на жесткие диски в формате H.264. За счет хорошего сжатия, файлы занимают на 30-50% меньше места, чем при использовании других алгоритмов компрессии. Поддерживаются камеры популярных аналоговых форматов и IP-камеры.

Комплекты для IP-видеонаблюдения построены на базе IP-камер ActiveCam и Hikvision разрешением до 4 Мп. Камеры отличаются высокой чувствительностью, оснащаются встроенными датчиками движения, разъемами для подключения карт памяти. Они поддерживают функции цифрового шумоподавления и цифрового расширения динамического диапазона, что обеспечивает четкое изображение при слабой освещенности. Многие модели способны передавать по сети одновременно два видеопотока с различным разрешением, что позволяет оптимизировать сетевой трафик. IP-видеорегистраторы выполняют запись видео на жесткие диски в разрешении до 2 Мп, поддерживают технологию PoE (дистанционное питание по «витой паре»), ведут запись звука и дают возможность устанавливать двусторонний аудиоканал с любой из камер. Для наблюдения за обстановкой служат HDMI и VGA мониторы. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые комплекты для аналогового и сетевого видеонаблюдения «Безопасник». Они позволяют создавать надежные современные системы наблюдения высокого разрешения для улицы, дома, подъезда, гаража, магазина.