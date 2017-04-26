Новинки от СКАТ и компании «Видеоглаз» – ИБП SKAT-UPS на 1000 и 3000 ВА со встроенными АКБ ...
Новинки от СКАТ и компании «Видеоглаз» – ИБП SKAT-UPS на 1000 и 3000 ВА со встроенными АКБ 9Ач
Новости участников портала \\ 02.05.2017 09:02 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Источники бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah и SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah укомплектованы несколькими АКБ на 9 Ач, что дает при максимальной нагрузке не менее 3 минут резерва. Новинки, которые есть в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз», имеют функцию удаленного аварийного отключения напряжения на выходе и поддерживают удаленный мониторинг.
Компания СКАТ в очередной раз порадовала покупателей, представив две любопытные новинки – источники бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah и SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah, укомплектованные соответственно двумя и шестью аккумуляторами по 9 Ач каждый. Встроенные АКБ защищают нагрузку от кратковременных отключений электроэнергии, от помех, а также от провалов по напряжению, обеспечивая тем самым стабильную работу подключенному к новым ИБП оборудованию.
Число встроенных 9 Ач аккумуляторов рассчитано так, чтобы SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah и SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah обеспечивали при максимальной нагрузке не менее 3 минут автономной работы. Если новинки «загружены» не полностью, то время автономной работы, естественно, увеличивается. Так, при половинной нагрузке двух АКБ SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah и шести АКБ SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah хватит на 10-11 минут автономности. Компания «Видеоглаз» рекомендует использовать новые ИБП для электропитания компьютеров и другой подобной техники, когда любой, даже кратковременный скачок напряжения приводит к перезагрузке с потерей данных.
Новинки поддерживают дистанционный мониторинг и функцию удаленного аварийного отключения напряжения на выходе, то есть нагрузку можно обесточить, даже не находясь рядом с ИБП. Диапазон входного (сетевого) напряжения, при котором не задействуются встроенные аккумуляторы, составляет 160 … 290 В, то есть источники бесперебойного питания выдают стабильный и чистый синус даже при подключении к нестабильной электросети.
В новинках имеется звуковая и световая индикация режимов работы, а более подробную информацию можно увидеть на встроенном в корпус ЖК дисплее. Каждое из новых ИБП защищает нагрузку от всплесков (даже от грозовых разрядов), от кратковременного пропадания напряжения, от его искажения и от других неполадок в электросети. Источники бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah и SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah можно устанавливать прямо на пол или в электротехнические шкафы высотой 2U.
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