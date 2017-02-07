Новости участников портала \\ 13.02.2017 12:25 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новые Full HD скоростные поворотные камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1 предназначены для профессионального уличного видеонаблюдения, хотя их можно приобрести по сравнительно низкой цене в компании «Видеоглаз». Новинки способны вести съемку с частотой 50 кадров/сек, они поддерживают кодек H.265, оснащены смарт ИК прожекторами на 150 метров, а их объективы с трансфокаторами имеют оптическое увеличение 30х и 25х (в зависимости от модели).

Две новые разработки компании RVi – сетевые 2 Мп поворотные камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1, без сомнения, относятся к категории professional – достаточно ознакомиться с их основными характеристиками. Начнем с того, что обе новинки оснащены высококачественными объективами с трансфокаторами: у RVi-IPC62Z30-A1 объектив имеет фокусное расстояние 4,5 – 135 мм с оптическим увеличением 30х, а у RVi-IPC62Z25-A1 эти параметры составляют «всего» 4,8 – 120 мм и зум 25х.

Обе новые скоростные видеокамеры способны четко фиксировать даже быстро движущиеся предметы, поскольку они могут вести съемку с частотой 50 кадров в секунду. Для повышения качества изображения камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1 имеют в функционале расширенный аппаратный WDR 120 дБ, анти-туман, несколько способов подавления шумов (включая ультра-DNR) и т.п. Отдельно хочется отметить наличие стабилизации картинки при сильном ветре и других вибрациях, то есть новинки будут формировать четкое стабилизированное изображение в любых, даже самых непростых условиях.

Одно из существенных преимуществ камер RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1 – мощный smart ИК прожектор на 150 метров, который автоматически синхронизируется с фокусным расстоянием. Это позволяет избежать засветок, а благодаря тому, что ИК прожектор замаскирован специальным (не пропускающим видимый свет) материалом, компания «Видеоглаз» рекомендует устанавливать новинки в том числе и вблизи автотранспортных магистралей.

Интеллектуальные возможности камер RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1 также соответствуют самым высоким требованиям. Они способны реагировать на пересечение линий, на оставление или забирание предметов, на неадекватное поведение попадающих в кадр людей, на неправильную парковку и на многое другое. Мощная аналитика не только снимает нагрузку с оператора, но и обеспечивает экономию места в архиве благодаря четко выверенным сигналам тревоги «только по делу». Компактность записей с камер RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1 обеспечивается также поддержкой кодека H.265 и наличием функции ROI, при которой можно гибко настроить степень сжатия с в разных зонах кадра.