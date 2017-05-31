Новости участников портала \\ 19.06.2017 08:46 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новая К-серия NVR регистраторов Hikvision обеспечивает запись видео с разрешением до 8 Мп, а синхронное воспроизведение в реальном времени – до 4К. Новинки с числом каналов от 4 до 32, которые уже поступили в продажу в компании «Видеоглаз» по сравнительно низкой цене, рассчитаны на видеонаблюдение сверхвысокого разрешения. Они поддерживают «умный» поиск и имеют PoE интерфейсы.

Компания Hikvision сообщила о начале продаж NVR видеорегистраторов K-серии, главной отличительной особенностью которых является работа с видео сверхвысокого разрешения – до 4К. Запись видео может вестись с разрешением до 8 Мп, а синхронный вывод на мониторы в режиме реального времени осуществляется с разрешением до 4К. Понятно, что для обработки видео настолько высокого разрешения нужны самые современные кодеки, и в видеорегистраторах Hikvision новой серии поддерживаются форматы сжатия H.265, H.265+, H.264, H.264+ и MPEG4.

В новой К-серии представлены модели с числом каналов от 4 до 32, то есть мониторинг сверхвысокого разрешения можно построить как на небольшом, так и на довольно крупном объекте. Входящие в К-серию видеорегистраторы DS-7604NI-K1/4P, DS-7608NI-K2/8P, DS-7616NI-K2/16P, DS-7716NI-K4/16P и DS-7732NI-K4/16P имеют PoE интерфейсы для подачи питания на подключенные к ним камеры. Обратите внимание, что использование PoE возможно на расстоянии 300 метров до камеры (при использовании достаточно качественного UTP кабеля).

Архивация в видеорегистраторах К-серии производится на жесткие диски объемом до 6 Тб, максимальное число которых может доходить до 4 (в зависимости от модели регистратора). Для быстрого нахождения нужного фрагмента видео реализован smart поиск. Резервное копирование можно делать на внешние носители, подключая их через USB порты.

Новинки полностью совместимы с камерами своей торговой марки, также к ним можно подключать видеокамеры других производителей. Можно сказать, что любой регистратор К-серии означает современное видеонаблюдение 4К разрешения с отображением в реальном времени и с PoE питанием подключаемых к нему камер. Подробные технические характеристики (суммарный PoE бюджет, параметры синхронного воспроизведения, количество тревожных выходов и входов, максимальное число жестких дисков и т.п.) уточняйте в компании «Видеоглаз».