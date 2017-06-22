Новости участников портала \\ 27.06.2017 13:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Оборудованная матрицей APS-C и фирменной оптикой Canon новая камера IP видеонаблюдения, подобно цифровому зеркальному фотоаппарату (DSLR), формирует 20-мегапиксельное видео с высокой степенью детализации, контрастности и цветопередачи и низким уровнем шумов.

«АРМО-Системы» представила инновационные видеокамеры Q1659 компании AXIS, сочетающие высокое качество профессиональной фотографии и все функции охранного видеонаблюдения. В новинках установлен КМОП-сенсор Canon APS-C, формирующий 20-мегапиксельное изображение, а их процессор способен транслировать несколько потоков с разрешением до 20 Мп/4К UHD при частоте обновления 8/25 к/с. Q1659 можно укомплектовать съемным объективом Canon, выбрав под конкретные задачи IP видеонаблюдения фиксированную или вариофокальную модель с фокусными расстояниями от 24 до 200 мм. Кроме того, данная IP камера снабжена разъемом SFP для подключения оптоволоконного модуля, слотом для карты памяти и поддерживает двухстороннюю передачу аудио. Для работы на улице Q1659 может быть помещена в опциональный термокожух.

Оборудованная матрицей APS-C и фирменной оптикой Canon новая камера IP видеонаблюдения, подобно цифровому зеркальному фотоаппарату (DSLR), формирует 20-мегапиксельное видео с высокой степенью детализации, контрастности и цветопередачи и низким уровнем шумов. Изображение в форматах H.264 и/или MJPEG с разрешением 5472х3648 пикс. новинка может транслировать с фреймрейтом 8 к/с, а с разрешением 4K Ultra HD – в режиме реального времени. Немаловажно, что Q1659 обеспечивает IP видеонаблюдение и в неблагоприятных условиях освещения благодаря ее высокой светочувствительности до 0,04 в цветном режиме и до 0,004 лк в черно-белом.

Фирменная технология AXIS Lightfinder обеспечивает высокое качество изображения от камеры IP видеонаблюдения в условиях сложного или переменчивого освещения. Данная функция снижает «зашумленность» и улучшает детализацию картинки. Также следует отметить, что новая модель интегрирована в бесплатное программное обеспечение AXIS Companion и лицензионное AXIS Camera Station, предусматривающее создание системы IP видеонаблюдения, объединяющей до 16/100 сетевых устройств соответственно. При этом Q1659 поддерживает Onvif Profiles S и G и может работать под управлением ПО других производителей.

Для Q1659 можно выбрать один из объективов Canon с креплением EF/EF-S в зависимости от задачи IP видеонаблюдения и удаленности камеры от зоны видеоконтроля. Байонет EF/EF-S надежно фиксирует оптику в требуемом положении и позволяет легко производить ее замену. Следует отметить, что AXIS предлагает широкий модельный ряд оптики Canon для Q1659, в который входят фиксированные объективы с фокусным расстоянием 24, 35, 50 или 85 мм и вариофокальные – с диапазонами фокусных расстояний 10-22 мм и 70-200 мм, позволяющие осуществлять IP видеонаблюдение с углами обзора от 4°до 50°.

Передачу видео от Q1659 на большие расстояния можно осуществлять по оптоволоконной линии через ее SFP-разъем, а в локальной сети – по высокоскоростному Ethernet-каналу через RJ-45. Кроме того, новая камера охранного IP видеонаблюдения использует технологию AXIS Zipstream, которая оптимизирует нагрузку на сеть и уменьшает объем видеоархива, снижая «вес» видео до 2 раз. Для получения дополнительной информации об объекте видеонаблюдения Q1659 оснащена аудиовходом и -выходом и позволяет организовать аудиосвязь оператора с людьми, находящимися рядом с камерой. Наряду с этим Q1659 имеет слот для карты памяти microSD/SDHC/SDXC для временного/постоянного хранения видеоданных, например, при отсутствии соединения с ПК или регистратором.

При организации видеонаблюдения на крупных или ответственных объектах, таких как аэропорты, вокзалы и стадионы, Q1659 будут обеспечивать высокое качество и детализацию транслируемого изображения с правильным выбором оптики под конкретные задачи. В случае установки данной модели на открытых территориях следует приобрести термокожух AXIS T93C10, который оснащен обогревателем и ограждает IP камеру от попадания пыли и осадков по классу IP66, а также от вандалов в соответствие со степенью IK10. AXIS T93C10 разработан под конфигурацию Q1659 с любым объективом и рассчитан на настенную установку, а при необходимости может монтироваться на столбе.

20-мегапиксельные IP камеры AXIS уже поступили на рынок и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене от 428 255 р. до 719 525 р. (в зависимости от выбранного объектива), включая НДС. За дополнительной информацией на эти и другие камеры для IP видеонаблюдения марки AXIS обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.