Новинка Sony — «тонкая» IP камера с 360-градусным обзором, 12 MP сенсором и ...
Новинка Sony — «тонкая» IP камера с 360-градусным обзором, 12 MP сенсором и автокоррекцией изображения
Новости участников портала \\ 03.09.2018 12:35 \\ АРМО-Системы \\ Москва
«Бортовая» видеоаналитика IP камеры способна обнаружить, распознать и идентифицировать людей и/или объекты в пределах 360-градусной зоны наблюдения, а также отслеживать их перемещение и оповещать о тревогах в соответствии с установленными правилами.
Sony выпустила новую камеру SNC-HMX70 для панорамной съемки в больших помещениях магазинов, офисов, банков и других объектов, где требуется вести наблюдение без «слепых зон». Новая IP камера с обзором на 360 градусов использует 1/2,3" КМОП-сенсор с разрешением 12 MP, объектив 1,6 мм и встроенный микрофон и рассчитана на круглосуточную передачу качественного изображения. При этом для оператора доступно не только панорамное 360° изображение, но и более привычные для восприятия виды. Кроме того, SNC-HMX70 работает в расширенном динамическом диапазоне до 108 дБ, поддерживает функции ePTZ, Smart Coding и поставляется со встроенной видеоаналитикой.
Трансляцию полусферического 360-градусного изображения новая камера Sony осуществляет с фреймрейтом 30 к/с. Чтобы снизить битрейт потока до 50% без потери качества видео, IP камера 360 градусов использует технологию Smart Coding, осуществляющую сжатие динамических и статических областей с разным коэффициентом, а также подавление шумов. Для большей экономии архивного пространства SNC-HMX70 позволяет направлять на запись только выбранные области кадра, а панорамное изображение использовать лишь для текущего просмотра, видеоанализа и детекции тревожных событий.
«Бортовая» видеоаналитика IP камеры способна обнаружить, распознать и идентифицировать людей и/или объекты в пределах 360-градусной зоны наблюдения, а также отслеживать их перемещение и оповещать о тревогах в соответствии с установленными правилами. С помощью встроенных функций видеоанализа IP камера 360 градусов может стать инструментом оптимизации бизнес-процессов, поскольку способна выполнять не только охранные, но и маркетинговые задачи. Например, вести подсчет посетителей в магазине, отслеживать пути их передвижения по всей «зоне покрытия» и др.
Поддержка четырех форматов передаваемого от SNC-HMX70 изображения позволяет выбрать наиболее удобный для восприятия оператором и решения задач видеоконтроля. Полусферическое изображение от IP камеры, получаемое с помощью 1,6 мм объектива «рыбий глаз», можно преобразовать в кварированный или коридорный формат, а также адаптировать его для вывода в режиме электронного PTZ (поворот/наклон/зум) без потери высокого разрешения. Для реализации ePTZ функционала необходимо на изображении, которое формирует IP камера 360 градусов, выбрать/назначить наиболее важные участки (ROI), требующие постоянного мониторинга.
Широкий динамический диапазон в 92 дБ плюс дополнительные 16 дБ в сочетании с интеллектуальной автоматической регулировкой экспозиции позволяет IP камере SNC-HMX70 быстро адаптироваться к световым условиям на объекте. Для IP камеры с обзором в 360 градусов это особенно важно, поскольку в кадр всегда будут одновременно попадать и окна, через которые поступает яркий солнечный свет, и теневые участки помещения, причем уровень освещенности этих участков будет меняться в течение дня. Таким образом, выравнивая контрастность и яркость изображения в пределах 360 градусов, IP камера будет передавать все детали сцены.
Неброский дизайн IP камеры и достаточно тонкий корпус (всего около 3 см в высоту) делают SNC-HMX70 практически незаметной в интерьере. Установку камеры упрощает наличие в комплекте поставки установочного кольца с защелкой и подача питания по технологии Power-over-Ethernet. Для защиты видео от несанкционированного доступа по сети эта IP камера 360 градусов применяет трехуровневую систему паролей и аутентификацию 802.1x. Взаимодействие SNC-HMX70 с ПО сетевой системы видеонаблюдения и с другими сетевыми видеоустройствами осуществляется по протоколам ONVIF. Немаловажно, что на данную модель с обзором на 360° распространяется 3-летняя гарантия производителя.
Новые 12-мегапиксельные IP камеры с 360-градусным обзором Sony SNC-HMX70 уже поступили на российский рынок и их можно приобрести по розничной цене 97 187 руб., с учетом НДС. Для получения дополнительной информации на эти и другие IP-камеры марки Sony для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по эл. почте armosystems@armo.ru либо по многоканальному телефону 8 (800) 700 33 43 отдела продаж компании «АРМО-Системы», официального российского поставщика оборудования и ПО Sony, а также в региональные офисы «АРМО».
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