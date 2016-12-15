Новинка Smartec — высокочувствительная поворотная камера с 2 МР видеотрансляцией ...
Новинка Smartec — высокочувствительная поворотная камера с 2 МР видеотрансляцией при 50 к/с
Новости участников портала \\ 12.01.2017 14:24 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Всесторонний видеоконтроль с возможностью панорамирования на 360° и наклона камерного блока в диапазоне 0°-180° делает эти купольные камеры Smartec эффективным инструментом видеонаблюдения за большими по площади территориями с исключением «слепых» зон.
В семейство скоростных поворотных IP-камер марки Smartec включены новые уличные модели STC-IPM3916A, которые оснащены 20-кратным трансфокатором, 2-мегапиксельным КМОП-сенсором Sony STARVIS и реализуют аппаратную функцию WDR. Благодаря поддержке скоростной видеосъемки с фреймрейтом 50 к/с при разрешении вплоть до Full HD, новые поворотные камеры могут использоваться для видеоконтроля за быстродвижущимися объектами, а их поворотный механизм обеспечит круговую видеосъемку, в том числе и автоматически по 240 пресетам и 8 турам автопатрулирования. Ускорить инсталляцию камеры позволяет технология питания PoE, а ее ONVIF-совместимость — подключаться к системам видеонаблюдения под управлением ПО различных разработчиков.
Всесторонний видеоконтроль с возможностью панорамирования на 360° и наклона камерного блока в диапазоне 0°-180° делает эти купольные камеры Smartec эффективным инструментом видеонаблюдения за большими по площади территориями с исключением «слепых» зон. При этом для детализированной видеосъемки удаленных сцен поворотная камера STC-IPM3916A снабжена 20-кратным трансфокатором с диапазоном фокусных расстояний от 4,7 до 94 мм. Важно отметить, что положения поворотного механизма и кратность трансфокатора можно выбирать вручную, а для автоматизации процесса охранного видеонаблюдения — запрограммировать до 240 пресетов и 8 туров патрулирования.
Трансляцию изображения с разрешением Full HD и фреймрейтом 50 к/с камера осуществляет в одно-, двух- либо трехпотоковом режиме, причем два потока сжимаются видеокодеком H.264, а один — с помощью M-JPEG. Благодаря использованию высококачественной оптики, 2-мегапиксельного КМОП-сенсора Sony STARVIS с высоким показателем светочувствительности и мощного процессора обработки изображений новая поворотная камера видеонаблюдения формирует информативное изображение в широком диапазоне уровней освещенности, минимальные показатели которых в режимах «день/ночь» составляют 0,35/0,013 люкс. В условиях неравномерного освещения зон обзора поворотной камеры активируется аппаратная функция WDR (Wide Dynamic Range).
Базовый охранный функционал IP-камеры реализован на платформе 8-зонного настраиваемого детектора движения. Кроме того, к внешнему входу тревоги камеры можно подключить охранный датчик, а к релейному выходу — устройство управления, например, звуковой/световой сигнализацией, блокировкой дверей и т.д. Немаловажно, что новая поворотная камера позволяет подсоединить внешний микрофон и динамик для организации двусторонней аудиосвязи и повышения ситуационной осведомленности оператора видеосистемы. В случае тревоги поворотная модель STC-IPM3916A способна активировать заданные PTZ-функции, записать видео на опциональную карту памяти и др.
Алюминиевый корпус камеры с поликарбонатным куполом имеет класс защиты IP66 и рассчитан на потолочный монтаж, а при необходимости установки на стену можно приобрести кронштейн STB-C243 марки Smartec. За счет поддержки трех вариантов получения электропитания поворотная камера предоставляет гибкие возможности выбора места ее установки. Например, при работе STC-IPM3916A в уличных условиях в диапазоне температур от -30... +50 °С рекомендуется использовать источники 12/24 V DC/AC, а для стабильной работы камеры в помещениях, в том числе и неотапливаемых, где температура воздуха не опускается ниже -10°С, можно подавать питание по технологии PoE IEEE 802.3at класс 3. При этом мощность потребления оптики, электроники, поворотного механизма и обогревателя камеры не превышают 22 Вт.
Все настройки STC-IPM3916A, как и других IP-камер марки Smartec, доступны через стандартный веб-браузер. Для организации многоканальных систем видеонаблюдения различных масштабов рекомендуется использовать профессиональное программное обеспечение SmartStation, в которое интегрирована не только каждая фиксированная и поворотная камера Smartec, но и IP-устройства других производителей. Это ПО имеет удобный интерфейс управления поворотом, наклоном и зумом поворотных камер, как в автоматическом режиме, так и вручную при помощи экранного джойстика. При этом на экране всплывает окно, в котором можно задавать направление и скорость поворота, настраивать фокусировку и масштабирование, маневрировать согласно предустановленным положениям и многое другое.
Новые 2-мегапиксельные поворотные камеры видеонаблюдения Smartec STC-IPM3916A скоро поступят в продажу. Для получения дополнительной информации на эти камеры и другие поворотные модели торговой марки Smartec для систем наблюдения обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по многоканальному телефону (495) 787-3342 отдела продаж компании «АРМО-Системы», официального поставщика оборудования Smartec, либо в региональные офисы «АРМО».
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