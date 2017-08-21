Новинка Smartec – видеокамера наружного наблюдения с Full HD, ИК-подсветкой и WDR 140 дБ
Новинка Smartec – видеокамера наружного наблюдения с Full HD, ИК-подсветкой и WDR 140 дБ
Новости участников портала \\ 15.11.2017 14:43 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Моторизированный варифокальный объектив STC-IPM3610/1 позволяет регулировать значения фокусных расстояний в диапазоне от 2,8 до 12 мм, настраивая зум и фокус камеры по сети.
Компания «АРМО-Системы» представила уличную камеру STC-IPM3610/1 Estima марки Smartec с моторизированным 2,8-12 мм вариообъективом и АРД P-Iris. Новая модель использует ОС Linux, 1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор и способна формировать изображения с разрешением Full HD, а также транслировать одновременно три конфигурируемых потока в форматах H.264, H.265 или MJPEG. Для работы при низких уровнях освещенности эта видеокамера наружного наблюдения имеет встроенный инфракрасный прожектор с дальностью подсветки до 25 м и использует аппаратную функцию WDR 140 дБ. Следует отметить, что металлический кожух защищает электронику камеры от попадания брызг/пыли в соответствии IP67, а также обеспечивает ее стабильную работу при наружном наблюдении в диапазоне -30 .. +60 °С.
Моторизированный варифокальный объектив STC-IPM3610/1 позволяет регулировать значения фокусных расстояний в диапазоне от 2,8 до 12 мм, настраивая зум и фокус камеры по сети. Возможность удаленной регулировки особенно полезна при регламентной коррекции фокусировки камеры наружного видеонаблюдения в процессе ее эксплуатации. Немаловажно, что поддержка STC-IPM3610 протокола SNMP упрощает пусконаладку и мониторинг ее работы по сети. Для управления камерой наблюдения можно использовать как браузеры, так и многофункциональное фирменное ПО SmartStation, позволяющее администрировать все наружные устройства системы видеонаблюдения.
Для работы в условиях недостаточного и сложного освещения камера STC-IPM3610/1 снабжена встроенным ИК-прожектором, автодиафрагмой и системами WDR и DNR. При низкой освещенности эта камера наружного наблюдения активирует прожектор, состоящий из 10 матричных ИК-светодиодов с дальностью подсветки до 25 м, а при контрастном освещении сцены или встречной засветке – аппаратную технологию WDR с особо широким диапазоном до 140 дБ и функцию цифрового шумоподавления (2D/3D DNR). Система автоматической регулировки диафрагмы P-Iris обеспечивает попадание на КМОП-сенсор камеры необходимого количества света и получение максимальной глубины резкости при текущих параметрах зума/фокуса.
1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор камеры формирует изображения с разрешением до Full HD, которое STC-IPM3610/1 способна транслировать тремя потоками, причем для каждого из них может быть использован один из трех форматов сжатия, в том числе и наиболее эффективный H.265. Для потоков возможен выбор не только видеокодека, но и разрешения и фреймрейта. При этом разрешение двух потоков STC-IPM3610/1 может достигать 2 Мп, а третий поток камера наружного наблюдения транслирует с 704x576 пикс. Максимальное значение частоты обновления потоков независимо от разрешения достигает 30 к/c, а величина битрейта регулируется в диапазоне от 16 килобит до 16 мегабит в секунду.
Поддержка протокола SIP позволяет использовать камеру Smartec и для связи с абонентами телефонной IP-сети. При возникновении тревожного события, например, при срабатывании детектора воздействия или детектора движения, эта камера наружного наблюдения, подключенная к IP-телефонии, разошлет уведомления на IP-телефоны и видеофоны, при этом на последних можно посмотреть отправленный ею видеоклип. Немаловажно, что наружная модель STC-IPM3610/1, как и другие модели линейки Estima, полностью интегрируется в систему IP-телефонии, то есть способна не только рассылать, но и принимать вызовы с устройств сети.
Охранный потенциал уличной камеры наблюдения Smartec включает детектор движения и систему обнаружения воздействий на устройство. Видеодетектор отслеживает появление движущихся объектов в зоне наблюдения, а охранная система фиксирует попытки взлома корпуса, закрашивания смотрового окна, а также переориентирования камеры. При обнаружении таких событий камера наружного наблюдения может разослать сообщения пользователям, отправить «тревожный» клип, выгрузить видеоданные на FTP-сервер или связаться с абонентом SIP-телефонии, в зависимости от заданного алгоритма действий. Кроме того, в нештатной ситуации данная камера наблюдения способна сохранять видео на опциональную microSD-карту или «на сеть».
Новые IP-камеры наружного наблюдения марки Smartec уже доступны для приобретения в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 350 USD. Чтобы получить дополнительную информацию об этих камерах и других устройствах Smartec для систем охранного видеонаблюдения, обращайтесь по электронному адресу info@smartec-cctv.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж «АРМО-Системы», а также в региональные офисы компании.
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