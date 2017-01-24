Новости участников портала \\ 31.01.2017 13:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва

В случае наступления нештатной ситуации на объекте (пожар, техническая авария и др.) устройства ST-ER116TSL-GN позволяют значительно ускорить выход людей из помещений, в которых установлена система СКУД, поскольку с их помощью можно мгновенно разблокировать электрозамок двери эвакуационного выхода.

Семейство продуктов марки Smartec для систем контроля доступа пополнили оригинальные устройства ST-ER116TSL-GN, предназначенные для ручной разблокировки дверей аварийных выходов, подконтрольных системе СКУД. В отличие от большинства аналогов, новые устройства оборудованы световым и звуковым индикаторами состояния, которые настраиваются по отдельности, работоспособны при температурах от -20 до + 60°С, а также предусматривают, как накладной, так и врезной монтаж. Кроме того, ST-ER116TSL-GN имеют контакты для подключения к системе СКУД и управления электрозамками нормально-закрытого либо нормально-открытого типа и защищены от случайной активации.

Для управления электрозамком и связи с системой СКУД разблокирующее устройство ST-ER116TSL-GN оборудовано микропереключателем с тремя группами контактов (ОБЩ, НЗ, НР), которые используются для управления замком двери любого типа (нормально-закрытого или нормально-открытого), а также для передачи сигнала о срабатывании УРД в системы охранной и пожарной сигнализации. В зависимости от того, каким образом система СКУД ограничивает проход (при наличии или отсутствии на замке электрического напряжения) устройство разблокировки Smartec может быть настроено либо на размыкание, либо на замыкание контактов.

В случае наступления нештатной ситуации на объекте (пожар, техническая авария и др.) устройства ST-ER116TSL-GN позволяют значительно ускорить выход людей из помещений, в которых установлена система СКУД, поскольку с их помощью можно мгновенно разблокировать электрозамок двери эвакуационного выхода. Такая разблокировка осуществляется вручную: необходимо поднять прозрачную защитную крышку устройства, сорвать пломбу и нажать на кнопку в центре фронтальной панели. Наряду с этим, разблокировка электрозамка аварийного выхода возможна и в автоматическом режиме по сигналу от системы СКУД, например, при срабатывании пожарной сигнализации.

В отличие от «одноразовых» устройств разблокировки дверей, в которых после их активации требуется замена защитной вставки, новые модели Smartec снабжаются откидной прозрачной крышкой. Благодаря этому, использующая ST-ER116TSL-GN система СКУД сможет перейти в штатный режим работы быстро и без дополнительных расходов и управлять работой электрозамков, ограничивающих проход через двери аварийных выходов. При этом для возврата нового УРД к рабочему состоянию необходимо выполнить поворот ключа, входящего в комплект поставки, а чтобы исключить его повторную активацию требуется установить новую пломбу.

Простой монтаж ST-ER116TSL-GN осуществляется врезным или накладным способом. Накладной способ является самым быстрым с точки зрения установки устройства разблокировки двери и используется, когда система СКУД уже действует на объекте, а в помещениях выполнена финишная отделка и нет возможности штробить стены заново. Врезной монтаж придает более эстетичный вид УРД ST-ER116TSL-GN, поскольку установка базы и компонентов устройства осуществляется в предварительно подготовленное углубление. При этом во избежание проблем при активации данного устройства СКУД в аварийной ситуации его рекомендовано размещать как можно ближе к выходу.

Универсальность нового устройства Smartec подтверждается различными вариантами его установки на объекте, где работает система СКУД. За счет широкого диапазона рабочих температур (от-20°С до +60°С) ST-ER116TSL-GN может использоваться, как в отапливаемых, так и неотапливаемых помещениях, в зависимости от того, где расположен аварийный выход. При этом для исключения влияния влаги на работоспособность устройства, оно поставляется в корпусе из пластика ABS с классом защиты IP40. Для удобства персонала устройство разблокировки двери системы СКУД оснащено световой (зеленый/красный СИД) и звуковой индикацией состояния, причем режимы работы этих индикаторов программируются независимо друг от друга.

Новые кнопки аварийной разблокировки дверей в рамках СКУД Smartec ST-ER116TSL-GN уже поступили на российский рынок, а их розничная цена составляет 38 USD, включая НДС. Для получения дополнительной информации о кнопках и других устройствах марки Smartec для систем СКУД обращайтесь по электронной почте info@smartec-security.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональные офисы «АРМО».