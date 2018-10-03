Новинка рынка ОПС: пожарная сигнализация Smartec VESTA с децентрализованной структурой

Новости участников портала \\ 13.02.2019 15:36 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Быстродействующая неограниченно масштабируемая система пожарной сигнализации VESTA имеет децентрализованную архитектуру, когда каждый ее сегмент, по сути, автономен. За счет этого при выходе из строя отдельных участков система продолжит свою работу.

Стартовали продажи оборудования новой пожарной сигнализации VESTA марки Smartec. Базовым элементом такой системы являются приемно-контрольные приборы, рассчитанные на обслуживание 255 адресных устройств, а в качестве детекторов используются пожарные извещатели различных типов с улучшенной конструкцией дымовой камеры для защиты от ложных срабатываний. Децентрализованный принцип построения системы VESTA позволяет разворачивать ее на объектах любого масштаба, а быстродействие — гарантирует раннее оповещение о пожаре. Все оборудование Smartec VESTA имеет 5-летнюю гарантию производителя, а срок наработки на отказ извещателей составляет около 50 лет.

Быстродействующая неограниченно масштабируемая система пожарной сигнализации VESTA имеет децентрализованную архитектуру, когда каждый ее сегмент, по сути, автономен. За счет этого при выходе из строя отдельных участков система продолжит свою работу. Дополнительным преимуществом пожарной сигнализации Smartec является минимизация ложных срабатываний, что обеспечивает корректную реакцию системы на тревоги. Такие характеристики позволяют разворачивать VESTA на объектах различного масштаба и назначения, будь-то административные или офисные здания, в том числе высотные, торговые центры, учебные и медицинские учреждения и т.д.

«Фундаментом» системы пожарной сигнализации Smartec являются приемно-контрольные приборы (ПКП) VESTA серии ST-FR-01, которые рассчитаны на работу с 255 адресными устройствами и могут функционировать автономно или объединяться в сеть для организации систем на крупных объектах. Наличие 5 моделей ПКП в новой серии продуктов позволяет подобрать приемно-контрольные приборы в требуемом исполнении: в пластиковом или металлическом корпусе, с ЖК дисплеем и клавиатурой или без них, и с креплением на DIN-рейку.

Высокоточная детекция возгораний в системе Smartec VESTA осуществляется с помощью оригинальных дымовых, тепловых и комбинированных пожарных извещателей со встроенным «интеллектом». Все извещатели работают в диапазоне температур от -30 до + 70°С, выполнены из высококачественного пластика, который не желтеет со временем, и имеют срок наработки на отказ около 50 лет, что подтверждено лабораторными испытаниями. Использование современной элементной базы позволило разместить всю электронику вокруг дымовой камеры извещателя, за счет чего был снижен его профиль и улучшен дизайн.

Минимизация ложных срабатываний извещателей VESTA обеспечивается оригинальной конструкцией их дымовой камеры с хорошей вентиляцией и быстрой наполняемостью дымом. Исключить влияние фоновой засветки на работу извещателя позволяют встроенные пластинки особой формы, а расположение свето- и фотодиода на 2 «этаже» дымовой камеры обеспечивает стабильную работу извещателя даже при скорости воздушного потока 20 м/сек. Кроме того, извещатели Smartec VESTA надежно экранированы от электромагнитных помех и имеют оптопару с улучшенным соотношением сигнал/шум.

Для управления пожарной автоматикой здания в линейке оборудования VESTA имеется ряд специальных модулей, которые могут контролировать пусковую цепь до исполнительного устройства. Кроме того, новая серия продуктов включает адресные световые табло для управления эвакуацией и микромодули, которые можно встроить в любые неадресные устройства пожарной сигнализации различных производителей и сделать их частью адресной системы VESTA. Для мониторинга и управления пожарной сигнализацией Smartec VESTA предлагается программное обеспечение, позволяющее вести обмен данными со SCADA объекта.

Новая система пожарной сигнализации VESTA торговой марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы». Чтобы получить дополнительную информацию о системе и ее компонентах обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным поставщиком оборудования и ПО Smartec на территории России.