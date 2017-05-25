Новинка от Smartec в компании Премьер СБ.

Новости участников портала \\ 29.05.2017 16:54 \\ Премьер СБ \\ г.Москва,

Новинки представляют собой вызывные панели Smartec ST-DS104C-GR, которые позволяют наблюдать за тем, что происходит возле двери и при этом общаться с посетителем.

Видеоконтроль обеспечивается посредством встроенной камеры с CMOS-сенсором 1/4" дюйма, разрешающая способность которой 420 ТBЛ, а для получения информативного изображения вечером или в ночное время суток вызывная панель оборудована инфракрасным прожектором с дальностью подсветки до 5 метров. В дополнение к этому, Smartec ST-DS104C-GR имеет антивандальный корпус с классом защиты IP66 от пыли и осадков, что позволяет использовать панель в диапазоне температурного режима от -40° C до +50° C и при влажности от 5 до 95%. Особенностью новинки является то, что в ней предусмотрено два вида контактов, которые позволяют управлять электрозамком любого типа.

Новые панели Smartec SТ-DS104С-GR способны передавать на монитор не только изображение с камеры, но также голосовые сообщения между владельцем и посетителем, благодаря встроенному микрофону и динамику для воспроизведения ответов абонента. Данные вызывные панели Smartec рассчитаны на работу вне помещения, для чего предусмотрены настройки громкости с помощью регулятора, который расположен на поверхности корпуса самой панели. Такой интерфейс станет отличным решением при работе домофона в условиях повышенного шумового фона.

Простота эксплуатации новинок обуславливается наличием у них всего одной кнопки для вызова, при нажатии на которую посылается вызов на домофон и абонент нажимая кнопку ответа, включает видео/аудиосвязь, с продолжительностью до 120 секунд. Новинки совместимы с мониторами серии Smartec ST-MS.

Все вызывные панели производства Smartec универсальны, поскольку снабжены реле, для управления электрозамком с HР или HЗ-контактами, дающими возможность управлять запирающими устройствами входных дверей нормально открытого и закрытого типа.

Главное преимущество оборудования Smаrteс – это высокое не только качество и функциональность, но также и надежность при ее доступной стоимости.