Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» - видеорегистратор STNR-1660 с поддержкой WARP
Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» - видеорегистратор STNR-1660 с поддержкой WARP
Новости участников портала \\ 30.03.2017 11:13 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
16-канальный видеорегистратор Smartec STNR-1660 серии DELTA может вести видеонаблюдение как отдельно, так и в составе крупной системы. Новинка с поддержкой WARP технологии способна работать с 12 камерами до 3 Мп и с четырьмя – до 5 Мп, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене. Видеорегистратор Smartec STNR-1660 имеет встроенный PoE коммутатор, для локального архивирования в него можно установить до двух HDD.
Компания Smartec анонсировала видеорегистратор Smartec STNR-1660 линейки DELTA, который поддерживает работу с 16-ю сетевыми камерами высокого разрешения. К его 12-ти каналам можно подключить видеокамеры с разрешением до 3 Мп, а еще к четырем – до 5 Мп, и с каждой камеры может транслироваться в реальном времени по два потока видео (высокого и низкого разрешения). Поток низкого разрешения можно направить по «слабой» сети – например, при удаленном просмотре со смартфонов и планшетов, а видео высокого разрешения – сохранить в архиве или вывести на монитор наблюдения.
Одно из главных преимуществ новинки – поддержка WARP и P2P технологий, благодаря чему STNR-1660 можно логически связывать с другими видеорегистраторами серии DELTA, создавая таким образом крупные системы наблюдения с большим числом камер. При этом один из связанных между собой видеорегистраторов назначается главным (так называемый head NVR), после чего через него можно будет подключаться к любому другому регистратору из связки (для просмотра видео, конфигурирования настроек и т.п.).
Поддержка P2P обеспечивает работу с облачным сервисом, а также возможность получать доступ к настройкам и к видео из любой точки мира. Кроме того, повышаются показатели отказоустойчивости, а использование каналов с разной полосой пропускания становится более эффективным. Для локального архивирования в корпус видеорегистратора STNR-1660 можно установить один или два жестких диска, также данные можно сохранить во внешнее хранилище eSATA или на iSCSI / USB накопители. Работа с архивом в новинке организована довольно просто и очень эффективно благодаря так называемому смарт-поиску, легко обнаруживающему на видео подвижные объекты.
Видеорегистратор Smartec STNR-1660 способен обеспечить питанием PoE все подключенные к нему IP камеры, поскольку он имеет встроенный PoE коммутатор на 130 Вт. Для высокоскоростного выхода в сеть новинка оснащена гигабитным портом, для повышения уровня безопасности можно использовать восемь тревожных входов и выход тревоги, а дополнительные сведения о Smartec STNR-1660 вы можете получить в компании «Видеоглаз».
Источник: www.videoglaz.ru
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