Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» – «арктический» термокожух STH-6230DL-PSU2
Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» – «арктический» термокожух STH-6230DL-PSU2
Новости участников портала \\ 23.05.2017 11:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 рассчитан на «арктическое» видеонаблюдение и может поддерживать работу камеры при температурах до -70 градусов. Новинка с семью обогревателями, которая поступила в продажу по относительно низкой цене в компании «Видеоглаз», имеет ИК подсветку на 120 метров и не допускает работу камеры, не прогретой хотя бы до -10 градусов.
Компания Smartec начала продажи термокожухов в арктическом исполнении STH-6230DL-PSU2, которые обеспечивают работу установленных в них камер в диапазоне от -70 до 50 градусов. Для работы при столь низких температурах необходим равномерный прогрев внутреннего пространства термокожуха, и для этих целей в STH-6230DL-PSU2 имеется семь обогревателей. Шесть из них обогревают немаленький полезный объем термокожуха (точные размеры уточняйте в компании «Видеоглаз»), а седьмой прогревает смотровое окно, чтобы исключить его запотевание или обледенение.
Герметичность термокожуха STH-6230DL-PSU2 соответствует самой высокой на сегодня защите IP68. Это значит, что камере в таком термокожухе не повредит даже погружение в воду. При длительном перерыве в работе новинка обеспечит корректное включение камеры - при внутренней температуре не ниже -10 градусов. Для этого вначале обеспечивается быстрый прогрев внутреннего пространства, и только при повышении температуры до -10 включается сама камера. Так, при -20 градусах мороза прогрев занимает не более 5 минут, а при -70 ждать активации камеры придется около получаса.
Важное преимущество термокожуха STH-6230DL-PSU2 – наличие мощного ИК прожектора дальностью 120 метров, причем подсветка будет включаться одновременно с «ночным» режимом камеры. Защита от наледи на поверхности обеспечивается цилиндрической конструкцией корпуса STH-6230DL-PSU2, а от солнечных лучей укроет солнцезащитный козырек. Комплектация термокожуха STH-6230DL-PSU2 включает настенный кронштейн с внутренней проводкой кабеля, который будет защищен от температурных воздействий и от случайных или намеренных повреждений.
Входящий в комплект поставки кронштейн предназначен для крепления на стену, но с помощью адаптеров термокожух STH-6230DL-PSU2 можно установить на потолок или на угол. Корпус новинки сделан из алюминия со специальным (стойким к коррозии) покрытием, то есть кожух STH-6230DL-PSU2 не только надежно защитит установленную в него камеру от внешних воздействий, но и сам проработает долго. Боковое открытие верхней части обеспечивает легкую настройку камеры (или ее обслуживание).
Источник: www.videoglaz.ru
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