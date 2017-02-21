Новости участников портала \\ 28.02.2017 11:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Инновационный комплекс СКАТ-ЗУ-8К-7Ач способен заряжать, тестировать и тренировать до восьми аккумуляторных батарей 12 В / 7 Ач. Весь процесс автоматизирован и производится под высокоточным микропроцессорным управлением, а контролировать происходящее можно с помощью световой индикации или удаленно – со смартфона. Купить комплекс по обслуживанию АКБ СКАТ-ЗУ-8К-7Ач по низкой цене можно прямо сегодня в компании «Видеоглаз».

Новая разработка компании СКАТ – многоканальный комплекс по обслуживанию АКБ СКАТ-ЗУ-8К-7Ач не только заменяет восемь одноканальных зарядных устройств, но и увеличивает срок службы аккумуляторных батарей почти в два раза. Вдобавок новинка осуществляет тренировку АКБ и производит измерение их реальной емкости, а рабочим процессом удобно управлять удаленно – с помощью приложения для смартфона.

Комплекс СКАТ-ЗУ-8К-7Ач рассчитан на одновременное подключение до восьми аккумуляторных батарей с параметрами 12 В / 7 Ач. Конструкция новинки такова, что для подсоединения АКБ не нужны провода – аккумуляторные батареи просто надевются на соответствующие клеммы. Подключенные таким образом АКБ вначале подзаряжаются (при необходимости), далее происходит процесс их разряда с повторным зарядом. Таим образом, параллельно производится два действия – тренировка и качественная зарядка АКБ, а поскольку процесс разряда осуществляется фиксированным током, в процессе заряда определяется их реальная емкость.

Пользователь может задать минимальный порог емкости, при котором АКБ считается рабочей, и по окончании зарядки-тренировки аккумуляторной батареи станет понятно, соответствует ли ее реальная емкость минимальному рабочему порогу. Визуально проконтролировать все рабочие процессы многоканального комплекса СКАТ-ЗУ-8К-7Ач, а также увидеть результаты тестирования АКБ помогают соответствующие светодиодные индикаторы.

На корпусе новинки имеются индикаторы наличия сети, процесса и результатов тестирования, а также наличия связи со смартфоном по Wi-Fi. Регулировать рабочий порог емкости, просматривать в расширенном режиме параметры тестирования (отслеживать показатели тренировки, общую длительность цикла и т.п.) можно прямо с мобильного устройства – после установки на него специального приложения. Таким образом, с помощью комплекса СКАТ-ЗУ-8К-7Ач вы сможете заряжать и тренировать до восьми АКБ одновременно, просто снимая заряженную и протестированную батарею и ставя на ее место следующую. Новинка, которая уже есть в продаже в компании «Видеоглаз», существенно продлевает срок службы АКБ и определяет их реальную емкость - с четкой отбраковкой батарей, не соответствующих минимальным требованиям.

Источник: www.videoglaz.ru