Новинка от RVi и компании «Видеоглаз» - уличная 8 Мп камера RVi-IPC48M4 с WDR 120 дБ
Новинка от RVi и компании «Видеоглаз» - уличная 8 Мп камера RVi-IPC48M4 с WDR 120 дБ
Новости участников портала \\ 20.04.2017 11:41 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Сетевая 8 Мп камера RVi-IPC48M4, которую можно купить по довольно низкой цене в компании «Видеоглаз», имеет встроенные аналитические функции (реагирование на пересечение линии, оставление предметов и т.п.). Для сжатия видео используется новейший кодек H.265, моторизованный объектив имеет 4х оптическое увеличение, а для круглосуточного видеонаблюдения в этой профессиональной новинке есть ИК подсветка на 30 метров.
Если нужно вести мониторинг большой территории, это можно сделать как с помощью нескольких камер, так и всего одной – например, такой, как новая разработка компании RVi под названием RVi-IPC48M4. Эта камера построена на матрице с 8 Мп разрешением, причем 4К видео передается с частотой 15 кадров/сек, а начиная с 3 Мп – уже в реальном времени. Для большей детализации можно использовать 4х оптическое увеличение и функцию ROI (выделение зон интереса), к тому же новинка поддерживает работу в коридорном формате, что позволяет снимать вертикально ориентированные объекты.
Для обработки изображения столь высокого разрешения необходим эффективное сжатие, и камера RVi-IPC48M4 поддерживает новейший кодек H.265, обеспечивающий серьезную экономию места на диске и передачу видео даже по «слабым» сетям связи. Картинка с камеры RVi-IPC48M4 имеет не только высокую детализацию, но и отличную контрастность с минимальным уровнем шума и искажений. Такое качество обеспечивается наличием расширенного аппаратного динамического диапазона 120 дБ, 3D подавлением шумов, коррекцией искажений линз и другими оптимизирующими картинку функциями.
Камера RVi-IPC48M4 будет не только вести мониторинг объекта – она обеспечит аналитический контроль ситуации (вход в зону, пересечение линии и многое другое) и наблюдение за звуковой обстановкой (при подключении к ней микрофона). Можно сказать, что эта новинка обеспечивает интеллектуальное видеонаблюдение без использования специального (и весьма недешевого!) программного обеспечения.
Для локальной архивации видео в специальный слот камеры RVi-IPC48M4 можно вставить карту памяти до 128 Гб. Для мониторинга в темное время суток есть ИК подсветка дальностью до 30 метров, а питание к новинке можно подать по технологии PoE. Сетевая 8 Мп камера RVi-IPC48M4 рекомендована для уличного видеонаблюдения в диапазоне -40 ...60 градусов, а дополнительную информацию уточняйте в компании «Видеоглаз» при покупке.
Источник: www.videoglaz.ru
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