Новости участников портала \\ 13.06.2017 11:07 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Видеорегистратор RVi-HR16/64-4K, который можно приобрести по сравнительно низкой цене в компании «Видеоглаз», поддерживает обработку видео с 64 камер. До 16 видеокамер могут быть HD, а остальные – IP, то есть видеонаблюдение на базе новинки является гибридным. Объем архива может доходить до 64 Тб (8 HDD по 8 Тб), со смарт поиском и с автоматическим восстановлением архива с карты памяти после обрыва связи.

Компания RVi сообщила о начале продаж гибридного 64 канального видеорегистратора RVi-HR16/64-4K, рассчитанного на работу с IP и с HD (CVI, AHD, PAL) камерами. Число HD видеокамер (с разрешением до 2 Мп) может доходить до 16, а прочие камеры должны быть сетевыми, с максимальным разрешением не более 12 Мп.

Для вывода изображений с камер на монитор в видеорегистраторе RVi-HR16/64-4K есть два независимых HDMI выхода, один из которых поддерживает разрешение до 4К. Один из мониторов будет работать в обычном режиме, то есть использоваться для управления видеорегистратором и для вывода информации. На второй монитор можно выводить произвольные раскладки камер, то есть создавать сложные системы мониторинга с учетом особенностей охраняемого объекта.

Один из самых важных параметров видеорегистратора – объем архива и удобство работы с ним, особенно если речь идет о большом числе камер высокого разрешения. В видеорегистраторе RVi-HR16/64-4K имеется восемь отсеков под жесткие диски до 8 Тб каждый, то есть общий объем архива можно довести до 64 Тб. При появлении связи после обрыва произойдет автоматическое восстановление архива с карты. Поиск в архиве можно вести по движению даже при постоянно ведущейся записи, поддерживается проставление меток и проверка дисков «силами» самого регистратора (без применения стороннего ПО и без вынимания HDD).

Видеорегистратор RVi-HR16/64-4K имеет собственную видеоаналитику, среди возможностей которой – реагирование на пересечение линии, на вхождение в область, на оставление (или забирание) предметов, на поиск лиц и т.п. Все эти функции доступны через меню RVi-HR16/64-4K. Для достижения более высокого уровня безопасности можно использовать тревожные и аудио-разъемы, к которым подключаются внешние датчики тревоги, исполнительные устройства, микрофоны и динамики. Более подробные сведения о видеорегистраторе RVi-HR16/64-4K рекомендуем уточнять в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru