Новости участников портала \\ 20.12.2016 12:14 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Неуправляемый Fast Ethernet коммутатор на 8 портов OSNOVO SW-20800/B (12/24/48) имеет три режима выходного PoE напряжения (12 В, 24 В и 48 В) для питания PoE нагрузки на семи портах. Еще один порт работает как Uplink, а при активации функции VLAN 2…8 порты могут соединяться только с первым портом для обмена данными. Коммутатор с переключением выходных напряжений SW-20800/B (12/24/48) уже поступил в продажу по низкой цене в компании «Видеоглаз».

Новый неуправляемый PoE коммутатор торговой марки OSNOVO – 8-портовый SW-20800/B (12/24/48) поддерживает работу как со стандартным (на 48 В), так и с нестандартным (на 12 В и на 24 В) PoE оборудованием. Это могут быть IP камеры, беспроводные точки доступа, Wi-Fi мосты, VoIP телефоны и другие устройства с питанием по типу PoE. Новинка обеспечивает как стабильное PoE питание нагрузки по семи портам, так и передачу данных через порт Uplink.

При работе в стандартном режиме (на 48 В) коммутатор SW-20800/B (12/24/48) автоматически определяет подключенные PoE устройства, подавая на них мощность до 28,8 Вт (максимально). Учтите, что суммарная PoE мощность на все семь портов не должна быть более 120 Вт. При переходе в режимы с нестандартным PoE напряжением (12 В – максимальная мощность на порт 11,4 Вт, и 24 В – максимальная мощность на порт 22,8 Вт) автоматическое определение типа PoE оборудования не производится.

Преимуществом новинки от OSNOVO являются не только три режима по напряжению, но и возможность переключать коммутатор SW-20800/B (12/24/48) в состояние VLAN, при котором взаимодействие между портами 2 … 8 исключено, и «общаться» они могут только с портом №1 Uplink (для обмена данными). Благодаря этому достигается высокая сетевая безопасность с защитой от так называемых широковещательных штормов. Активация VLAN производится через DIP переключатель, находящийся на передней панели коммутатора SW-20800/B (12/24/48.

С помощью светодиодных индикаторов удобно контролировать состояние PoE портов (их «загруженность» по PoE). Установка неуправляемого 8-портового Fast Ethernet коммутатора OSNOVO SW-20800/B (12/24/48) может производиться в 19-дюймовую стойку, а дополнительную техническую информацию (таблица МАК-адресов, величина буферного пакета, пропускная способность, обжатие кабелей и т.п.) рекомендуем уточнять в компании «Видеоглаз» или на сайте производителя.

Источник: www.videoglaz.ru