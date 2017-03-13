Новости участников портала \\ 15.03.2017 11:47 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Поддерживающая несколько форматов видео (AHD/CVI/TVI/CVBS) камера-купол IPTRONIC IPT-QHD720DP(2,8-12) рассчитана на видеонаблюдение в помещении, а приобрести ее можно уже сегодня по низкой цене в компании «Видеоглаз». Эта недорогая 1 Мп модель имеет ИК подсветку на 20 метров и может вести мониторинг до -10 градусов, а благодаря встроенному 2 Мп объективу с переменным фокусом 2,8 – 12 мм можно гибко настраивать угол ее обзора.

Бюджетная разработка компании IPTRONIC – камера IPT-QHD720DP(2,8-12) предназначена для монтажа в помещениях – с нормальной влажностью, запыленностью и хотя бы с минимальным отоплением, поскольку эта модель не имеет специальной защиты от влаги и пыли, а ее рабочий диапазон начинается с отметки -10 градусов. Видеокамера IPT-QHD720DP(2,8-12) проектировалась для наблюдения в помещениях жилого и офисного типа, хотя ее можно устанавливать в любых других местах с подходящим микроклиматом и умеренными требованиями по безопасности – в детских садах, в торговых киосках и т.п.

Одна из главных особенностей камеры IPT-QHD720DP(2,8-12) – ее мультиформатность, так как эта недорогая новинка поддерживает форматы видео AHD, CVI, TVI и CVBS. Таким образом, камеру IPT-QHD720DP(2,8-12) можно рекомендовать для использования в нескольких направлениях: в моноформатной системе любого из поддерживаемых стандартов, в мультиформатном видеонаблюдении и при модернизации системы. В последнем случае эту бюджетную AHD/CVI/TVI/CVBS новинку просто устанавливают на место старой камеры, переподключая ее по стандартному кабелю-коаксиалу (длиной до полукилометра).

Новинка построена на 1 Мп сенсоре и укомплектована 2 Мп варио-объективом с фокусом 2,8 – 12 мм, а это означает, что с камерой IPT-QHD720DP(2,8-12) у вас есть возможность выставить требуемый угол обзора, и что изображение не будет подпорчено из-за недостаточно качественной оптики. Чтобы получить картинку высокой четкости при различных условиях съемки, разработчики включили в функционал новинки автоматический баланс белого и компенсацию засветки, которая также работает в автоматическом режиме.

Ночное видеонаблюдение с камерой IPT-QHD720DP(2,8-12) будет вестись в режиме «24 часа в сутки» вне зависимости от наличия в помещении искусственного освещения, поскольку новинка имеет ИК подсветку из восьми ярких светодиодов с дальностью действия 20 метров. Диаметр белого пластикового купола камеры IPT-QHD720DP(2,8-12) – чуть более 10 см, ее можно устанавливать на потолки и на стены. Гарантия на нее, как и на другое оборудование IPTRONIC, составляет 5 лет, а более подробные данные лучше уточнять в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru