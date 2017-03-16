Новости участников портала \\ 21.03.2017 10:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактная 1 Мп купольная видеокамера IPTRONIC IPT-QHD720DP(3,6) – простое и недорогое решение для мультиформатного видеонаблюдения в помещениях. Эту камеру можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, при этом в ней есть ИК подсветка на 20 метров, цифровое шумоподавление, баланс белого и другие функции для улучшения качества картинки при проблемном освещении.

Недорогая купольная камера для помещений) удачно вписалась в линейку мультиформатного оборудования IPTRONIC с поддержкой AHD/CVI/TVI/CVBS стандартов. Новинка имеет 1 Мп разрешение, а объектив с фокусом 3,6 мм превосходно подходит для мониторинга помещений разной площади. Поскольку камера IPT-QHD720DP(3,6) не предназначена для эксплуатации вне зданий, у нее нет специальной защиты от воды и пыли, а ее рабочая температура начинается с -10 градусов. Таким образом, эту модель можно рекомендовать для жилых, офисных и других помещений с нормальным микроклиматом и хотя бы минимальным отоплением в зимнее время.

Новая камера IPT-QHD720DP(3,6) помещена в компактный белый купол диаметром порядка 9 см, она будет неплохо смотреться в любом интерьере – от уютно-домашнего до строго-офисного. Формируемое камерой IPT-QHD720DP(3,6) 1 Мп изображение передается по коаксиальному кабелю длиной до 500 метров. Картинка будет иметь хорошее качество в любое время дня и ночи, но днем изображение будет цветным, а ночью – черно-белым. При активации ночного режима включается ИК подсветка на 20 метров, поэтому этой бюджетной новинке не требуется искусственная подсветка.

Поскольку перед разработчиками стояла задача создания качественной, но недорогой камеры, в ее функционале отсутствуют чрезмерно дорогие и не самые востребованные опции, но все необходимое в ней есть. Светодиоды – для круглосуточного видеонаблюдения, автоматический баланс белого – для максимально естественной цветопередачи, подавление шума DNR – для убирания помех, автоматическая компенсация засветки – для повышения четкости и контрастности кадра при неудачном расположении камеры относительно источника света.

Видеокамера IPT-QHD720DP(3,6) может использоваться как в мультиформатной системе, так и прямо в процессе модернизации морально устаревшего видеонаблюдения, когда старые аналоговые камеры постепенно меняют на новые. Осуществляемая таким образом модернизация производится плавно и без больших финансовых вложений, хотя эффект от замены камер (на видео) будет виден буквально невооруженным глазом. Особенности электропитания камеры IPT-QHD720DP(3,6) и другие технические нюансы уточняйте в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru