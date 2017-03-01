Новости участников портала \\ 06.03.2017 10:08 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Всепогодная 1 Мп камера IPTRONIC IPT-QHD720BM(3,6) с гарантией 5 лет является мультиформатной и может вести AHD/CVI/TVI/CVBS видеонаблюдение 24 часа в сутки. Ее компактный эргономичный корпус имеет защиту IP66, в функционале есть опции баланса белого и подавления шумов, а купить камеру IPT-QHD720BM(3,6) можно в компании «Видеоглаз» по удивительно низкой цене.

Ассортимент компании IPTRONIC пополнился бюджетной мультиформатной цилиндрической 1 Мп видеокамерой IPT-QHD720BM(3,6) в уличном исполнении. Новинка поддерживает AHD/CVI/TVI/CVBS форматы видео, поэтому компания «Видеоглаз» рекомендует использовать ее в AHD или в мультиформатном видеонаблюдении, а также при модернизации морально устаревших аналоговых систем.

Несмотря на свою бюджетность, камера IPT-QHD720BM(3,6) имеет весьма неплохие характеристики. Четкое 1 Мп изображение обладает естественной цветопередачей при дневной съемке, что достигается автоматической коррекцией с помощью функции «баланс белого». В сумерках оптимизировать изображение поможет опция подавления шумов, а при переходе в ночной режим активизируется ИК подсветка дальностью 30 метров. Новинка укомплектована 2 Мп объективом 3,6 мм, то есть она имеет хороший запас по оптике. Таким образом, недорогая камера IPT-QHD720BM(3,6) легко обеспечит качественный круглосуточный мониторинг довольно большого по площади объекта.

Рабочий диапазон мультиформатной камеры IPT-QHD720BM(3,6) составляет -40 … 50 градусов, то есть эта бюджетная модель превосходно приспособлена к российским зимам и к летней жаре. Защита IP66 означает, что камере IPT-QHD720BM(3,6) не страшны пыль, дождь и другие погодные «неприятности». Если учесть, что ее цилиндрический корпус изготовлен из металла – можно сделать вывод, что новинка отлично подойдет для видеонаблюдения практически при любых условиях.

Камеру IPT-QHD720BM(3,6) можно монтировать и на открытом воздухе, и в помещениях, причем помещения могут быть запыленными, чрезмерно влажными или без отопления. Новинка от IPTRONIC будет хорошим выбором для наблюдения на дачах (как внутри дома, так и на участке), в гаражах, на территориях торговых и учебных заведений, в офисах, на складах и во многих других местах. Гарантия на 1 Мп камеру PT-QHD720BM(3,6) составляет пять лет, что говорит о высоком качестве изготовления.

Источник: www.videoglaz.ru