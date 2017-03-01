Новинка от Infinity в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 06.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой цветной видеокамеры Infinity SRX-HD2000ANVF 2.8-12.

Новая цветная видеокамера Infinity SRX-HD2000ANVF 2.8-12 - это гибридная уличная камера, транслирующая изображение разрешением Full HD на расстояние до 500 м по стандартному коаксиальному кабелю. Новинка передает видео без сжатия и без задержек во времени. Новые алгоритмы передачи видео расширяют область применения и возможности аналоговых камер. При этом видеокамеры остаются такими же простыми в управлении и настройке.

Infinity SRX-HD2000ANVF 2.8-12 поддерживает сразу четыре аналоговых формата — AHD2.0, HDTVI, HDCVI и CVBS. Эту универсальную видеокамеру можно использовать во всех современных системах видеонаблюдения. Она построена на матрице Aptina, поэтому обладает превосходной чувствительностью в видимом и ИК-диапазонах. Разрешающая способность матрицы составляет 2 Мп. Вариофокальный объектив дает возможность регулировать сектор обзора камеры. Герметичный корпус надежно защищает электронику от низких температур и влажности, обеспечивая устойчивую работу видеокамеры при -40 град. Цельсия. Контролировать обстановку в ночное время помогает инфракрасная подсветка дальностью 25 м.

Дополнительное повышение качества изображения достигается за счет микропроцессорной обработки кадров. Так, цифровое расширение динамического диапазона позволяет полноценно наблюдать за сценами с сильным перепадом освещенности. При этом контрастность ярких и темных участков выравнивается, и они не выглядят засвеченными или слишком темными. Система шумоподавления приходит на помощь в условиях чрезвычайно слабой освещенности. Микропроцессор, сравнивая несколько кадров друг с другом, обнаруживает и исправляет искаженные пиксели, что радикально улучшает качество изображения.

Видеокамера Infinity SRX-HD2000ANVF 2.8-12 способна контролировать обстановку без участия оператора, в автоматическом режиме. Для этого используется детектор движения на несколько зон с регулировкой чувствительности. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую мультиформатную видеокамеру Infinity SRX-HD2000ANVF 2.8-12. Она поддерживает четыре популярных аналоговых стандарта передачи видеоизображения и передает Full HD видео в реальном времени на большое расстояние.