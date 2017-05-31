Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для ...
Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для гостиниц FE-energo
Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:05 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый контроллер Falcon Eye FE-energo предназначен для экономии электроэнергии в гостиницах, а по вопросам его покупки по низкой цене обращайтесь в компанию «Видеоглаз». Новинка включает электропитание в номере при помещении карты гостя (или персонала) в специальный карман. При вынимании карты из кармана можно задать отсрочку отключения на 15 секунд.
Компания Falcon Eye представила новый продукт – контроллер FE-energo, предназначенный для управления электропитанием в номерах гостиниц. Принцип работы новинки предельно прост: он реагирует на карту гостя или обслуживающего персонала, когда ее помещают в специальный карман считывателя. При помещении карты в карман контроллер FE-energo включает электропитание в номере, а при вынимании карты – отключает его.
Отключение электроэнергии в номере может быть мгновенным или с задержкой на 15 секунд. Компания «Видеоглаз» рекомендует использовать вариант с задержкой по таймеру, так как гости предпочитают именно его. Это легко объяснимо, так как поздним вечером отключение света с 15-секундной отсрочкой гораздо удобнее, чем перспектива оказаться в темном номере.
Обратите внимание, что контроллер FE-energo работает только с картами типа Mifare, то есть он будет реагировать отнюдь не на любую вставленную в карман карту – а только на оригинальную. Таким образом, при установке считывателей с карманами и с контроллерами FE-energo в них электропитание в номерах можно будет активировать только при наличии оригинальной карты. Такая карта должна быть у каждого гостя и у обслуживающего персонала. Эта система энергосбережения полностью исключает убытки, связанные с потребляющими энергию электроприборами и источниками освещения, которые гости нередко забывают выключить перед уходом.
Для более удобного пользования карманом в вечернее и ночное время, когда гость или горничная входит в темный номер, разработчик предусмотрел мягкую подсветку кармана в спокойном синем цвете. По такой подсветке карман для карты легко найти даже в полной темноте, а после помещения в него оригинальной карты (гостя или персонала) включится электропитание в номере, то есть можно будет включить освещение и любые другие приборы-потребители (кондиционер, телевизор и т.п.). Техническую информацию о контроллере FE-energo (параметры электропитания, допустимые размеры помещаемых в карман карт и пр.) уточняйте у производителя.
Источник: www.videoglaz.ru
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