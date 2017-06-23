Новости участников портала \\ 29.06.2017 09:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Всепогодной камере Beward CD630-4G CamDrive с 4G модулем для работы нужно только электропитание и сим-карта любого оператора связи. Архив видеонаблюдения будет храниться на облаке CamDrive (карта регистрации – в комплекте), а данные на облако будут передаваться по 4G / 3G / 2G сетям. Камера CD630-4G, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, поставляется со сменным объективом по выбору покупателя.

Новая разработка компании Beward - компактная 1 Мп камера-цилиндр CD630-4G CamDrive уникальна тем, что она поддерживает работу с облачным сервисом CamDrive, но при этом не нуждается в проводном интернете. Соединение с облаком производится по GSM сетям через входящий в комплект поставки 4G модуль, в который нужно только вставить сим-карту любого оператора GSM связи. Поскольку за городом проводного интернета может и не быть, а мобильная связь есть практически везде – с помощью новинки легко организовать наблюдение в любом домике или на садовом / дачном участке.

В случае, если возникнут перебои со связью (например, из-за грозы), камера CD630-4G CamDrive будет записывать видео на входящую в комплект поставки карту памяти 4 Гб, а после восстановления связи архив с карты будет автоматически перенесен на облако, откуда его можно будет просмотреть через личный кабинет. Обратите внимание, что карта регистрации CamDrive поставляется вместе с камерой, то есть отдельно покупать ее не придется.

Коротко рассмотрим основные характеристики 1 Мп камеры Beward CD630-4G. Она имеет всепогодное исполнение с адаптацией к морозам до -45 градусов, а благодаря функции «холодный старт» ее можно включать даже в сильные морозы без опасения, что камера выйдет из строя. Металлический корпус CD630-4G имеет защиту IP66, а функционал включает DWDR (цифровой динамический диапазон), несколько режимов подавления шумов и другие оптимизирующие опции.

Еще одна важная особенность недорогой 1 Мп уличной новинки от Beward – объектив по выбору покупателя. Дело в том, что камера CD630-4G поставляется со сменным объективом (2,8 мм, 3,6 мм, 6 мм, 12 мм или 16 мм) с углами обзора от 70 до 14 градусов в зависимости от фокусного расстояния объектива, и при покупке камеры в компании «Видеоглаз» на нее сразу устанавливается объектив с нужным фокусом. Новинка имеет ИК подсветку, которая подстраивается под поле зрения камеры, давая равномерное освещение всей сцены. Дальность подсветки зависит от типа объектива и может доходить до 25 метров.

Источник: www.videoglaz.ru