Новинка от Beward и компании «Видеоглаз» – SIP конвертер DK103M для аналоговых вызывных ...
Новинка от Beward и компании «Видеоглаз» – SIP конвертер DK103M для аналоговых вызывных панелей
Новости участников портала \\ 12.04.2017 11:47 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
SIP конвертер DK103M превращает любой аналоговый домофон и монитор в современную IP систему. Эта компактная новинка от Beward, которая уже поступила в продажу в компании «Видеоглаз» по низкой цене, обеспечивает открытие двери с мобильного телефона даже без установки на него приложения. Опционально можно установить модуль Wi-Fi, а также подключить 4G модем через USB порт.
Новая разработка компании Beward - SIP конвертер DK103M, по сути, преобразовывает любой аналоговой одно- или многоабонентский домофон (в рамках одной квартиры) в IP устройство. К одному разъему новинки подключается аналоговый домофон, а к другому – аналоговый монитор, после этого становится доступна работа по SIP протоколу и подключение к IP сети.
Управлять такой системой можно с любого компьютера /ноутбука под управлением Windows или с мобильного устройства на iOS или Android, если на планшет или смартфон поставить бесплатное мобильное приложение. Поддержка SIP протокола означает, что двери можно открывать даже без установки приложения – с городских или с обычных сотовых телефонов. С помощью SIP конвертера DK103M можно включить аналоговый домофон в телефонную IP сеть (например, в офисную).
Если к SIP конвертеру DK103M подключен аналоговый монитор, то вызов с панели придет и на монитор, и на телефон (или компьютер), то есть ответить на вызов можно будет с любого из этих устройств (или одновременно). Если аналоговый монитор отключить, то вызовы будут поступать только на SIP конвертер DK103M с мгновенной переадресацией абонентам.
Подключенный через SIP конвертер DK103M аналоговый домофон вполне можно использовать как элемент системы безопасности, применяя его как IP камеру, транслирующую изображение в реальном времени с разрешением до 960 х 576 (зависит от разрешения установленной на домофоне камеры). Запись видео и звука при этом может вестись постоянно, при нажатии кнопки вызова или при фиксации движения в поле зрения камеры.
К преимуществам SIP конвертера DK103M можно отнести возможность установки Wi-Fi модуля, наличие USB разъема, к которому можно подключить 4G модем, поддержку карт памяти до 32 Гб и качественную аудио связь. Дополнительные сведения об этой компактной новинке в металлическом корпусе (особенности применения в многоквартирных домах, стандарты кодирования видео и т.п.) рекомендуем уточнять в компании «Видеоглаз».
Источник: www.videoglaz.ru
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