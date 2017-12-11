Новинка от Alteron by Smartec для бюджетных решений - 2 МП IP-камера с варифокальным ...
Новинка от Alteron by Smartec для бюджетных решений - 2 МП IP-камера с варифокальным объективом
Новости участников портала \\ 15.12.2017 15:00 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" пополнила линейку оборудования торговой марки Alteron by Smartec новой бюджетной уличной IP-камерой KIM42. Розничная стоимость IP-камеры Alteron KIM42 составляет 9 920 рублей.
Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" пополнила линейку оборудования торговой марки Alteron by Smartec новой бюджетной уличной IP-камерой KIM42. Розничная стоимость IP-камеры Alteron KIM42 составляет 9 920 рублей.
IP-камера KIM42 имеет компактные размеры: диаметр 133 мм и высоту 100 мм. Модель выполнена в металлическом вандалозащищенном корпусе и имеет самый широкий спектр применения в системах видеонаблюдения.
Диапазон рабочих температур модели от -30 до +60°C при относительной влажности эксплуатации от 10 до 90 %.
Камера построена на 1/2.8" 2 Мп КМОП-матрице Starvis™ IMX290 и имеет разрешение Full HD при 30 к/с, оснащена варифокальным мегапиксельным объективом с фокусным расстоянием 2.8-12 мм и аппаратным WDR 120 дБ.
KIM42 формирует видеопоток при минимальной освещенности до 0.001 Лк в цветном режиме и 0 Лк в ч/б режиме. В условиях отсутствия освещения на объекте активируется работа 18 ИК-светодиодов с дальностью подсветки до 25 м.
Питание камеры осуществляется от источника 12 В постоянного тока или по PoE.
Alteron by Smartec - это линейка наиболее востребованного рынком качественного и доступного по цене оборудования для малых и средних систем видеонаблюдения и оптимальный выбор для проектировщиков и инсталляторов при проектировании и создании малых и средних систем видеонаблюдения, когда даже при небольшом бюджете заказчик может рассчитывать на профессиональный уровень предлагаемого решения.
IP-камеру Alteron KIM42 можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".
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Новинка от Alteron by Smartec для бюджетных решений - 2 МП IP-камера с варифокальным объективом
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